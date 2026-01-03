Danse avec les stars : cette star d'internet demande 250 000 euros pour sa participation, la production refuse

Par |

Le plateau de

Alors que la prochaine saison de “Danse avec les stars” débutera le 26 janvier prochain, une star d’internet très convoitée par TF1 aurait pu participer à l’émission. Cependant, elle aurait demandé un cachet trop élevé pour la production.

La prochaine saison de “Danse avec les stars” arrivera sur TF1 dans quelques mois, et on en sait déjà beaucoup sur le casting. Côté danseurs, Denitsa Ikonomova fera son grand retour tandis qu’Inès Vandamme quittera le programme. On connaît également les noms des célébrités qui fouleront le parquet de danse.

Le plateau de Crédit photo : TF1

Les spectateurs verront le parcours d’Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, de la championne de natation Laure Manaudou, du comédien américain Ian Ziering, de l’humoriste Samuel Bambi, du comédien Philippe Lellouche et de l’animateur Stéphane Bern. Plusieurs figures de la Star Academy seront également présentes comme Julien Lieb, Emma et la répétitrice Lucie Bernardoni.

Une star convoitée par TF1

Des personnalités d’internet fouleront également le parquet puisque les créatrices de contenus Maghla et Juju Fitcats seront présentes. Une autre star d’internet, très convoitée par TF1, aurait également pu rejoindre le programme.

Il s’agit de Squeezie, le deuxième youtubeur de France. Cependant, il n’intégrera pas la compétition cette année pour une raison bien précise : il a demandé un cachet trop élevé pour TF1, selon des informations rapportées par Voici.

SqueezieCrédit photo : France Télévisions

Un cachet trop élevé

En effet, Squeezie aurait demandé 250 000 euros pour participer à l’émission, une somme jugée trop importante pour TF1. Ainsi, la production n’a pas accepté, faute de moyens financiers.

“On adorerait, mais il est trop cher. Il faudrait avoir quatre candidats de moins pour rentrer dans le budget”, a déclaré une source proche du dossier à Voici.

Si TF1 rêve de voir Squeezie intégrer son programme, ce ne sera donc pas pour cette saison car il faudra y mettre le prix.

Source : Voici
