« Une pure fake news », le youtubeur Squeezie dément avoir demandé 250 000 € à TF1 pour participer à « Danse avec les stars »

Par |

Squeezie

Alors qu’une rumeur sur sa potentielle participation à "Danse avec les stars", avec un cachet exorbitant, ne cesse d’enfler, le youtubeur Squeezie répond à la polémique.

La prochaine saison de "Danse avec les stars" est très attendue et l’on connaît déjà tous les noms des célébrités qui participeront à l’émission. On retrouvera notamment Miss France 2025, Laure Manaudou, Stéphane Bern, Lucie Bernardoni, Samuel Bambi, Philippe Lellouche, Julien Lieb ainsi qu'Emma de la Star Academy, ou encore l’acteur américain Ian Ziering.

Le plateau de Crédit photo : TF1

Il y a quelques jours, la rumeur a enflé autour de la participation d’une star de YouTube qui serait très demandée par l’émission : Squeezie. Selon des informations révélées par Voici, celui-ci aurait demandé un cachet de 250 000 euros pour participer à l’émission. Une somme trop élevée pour TF1.

Squeezie dément la rumeur

Dans un TikTok publié le 7 janvier, Squeezie a répondu à cette rumeur lors d’un live Twitch. Il a démenti cette information, affirmant qu’il n’a jamais été contacté par la production de “Danse avec les stars”.

@squeezie.clips

Pourquoi Squeezie a refusé Danse Avec Les Stars

♬ son original - Squeezie

“Ils n’ont jamais demandé, et je ne l’aurais jamais fait. C’est une pure fake news, qui sort de je ne sais pas où. Ni eux ne voulaient de moi, ni moi je voulais du truc. Personne ne s’est contacté dans l’histoire”, a expliqué Squeezie.

D’autres stars d’internet dans DALS

Squeezie a également ironisé sur la situation en se moquant de l’absurdité de la rumeur.

“Danse avec les stars ? J’ai demandé 2 millions d’euros, ils ont dit non. Enfin bon, j’étais scandalisé, alors que je m’apprêtais à en demander 3. C’est vraiment dommage”, a-t-il déclaré avec humour.

Si Squeezie ne participera donc pas à la prochaine saison de “Danse avec les stars”, d’autres célébrités d’internet seront présentes, comme l’influenceuse et animatrice Juju Fitcats, la streameuse Maghla ou encore le créateur de contenus Marcus.

Source : TikTok
Tf1

