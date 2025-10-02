Miss France 2026 : voici la date de l'élection diffusée sur TF1, et elle risque de faire polémique

Sur son compte Instagram, le comité Miss France a révélé la date à laquelle sera diffusé le concours de beauté sur TF1. Un créneau mal choisi qui risque de faire polémique.

L’élection de Miss France 2026 approche à grands pas. Cet événement est très attendu chaque année par des millions de Français, et il est d’ores et déjà possible de voir les visages des candidates puisque les portraits des 21 premières Miss ont été dévoilés.

On en sait également un peu plus sur l’élection, selon une annonce faite par le comité Miss France sur son compte Instagram ce jeudi 2 octobre. Cette année, le concours de beauté aura lieu au Zénith d’Amiens et sera diffusé sur TF1 en direct le samedi 6 décembre 2025. Cependant, cette date semble mal choisie et pourrait ne pas plaire à tout le monde.

Une date mal choisie

La raison ? Cette année, l’élection de Miss France aura lieu le même soir que la grande fête du Téléthon, diffusée sur France 2. Cette émission est destinée à récolter des fonds pour trouver un traitement contre les maladies rares et soutenir le handicap. Cet événement est extrêmement important pour le Téléthon, qui compte réunir un maximum de téléspectateurs pour récolter des dons ce soir-là.

Malheureusement, la soirée Miss France risque de détourner les spectateurs du Téléthon et d’imposer une forte concurrence. La faute au comité Miss Français qui, cette année, n’a pas voulu organiser le concours lors du deuxième ou troisième week-end de décembre, comme c’est le cas depuis 2015. Le Téléthon est quant à lui organisé à cette date depuis les années 1980. Selon Actu, l'année dernière, plus de 7,6 millions de Français ont passé leur soirée devant le concours de beauté.

Il faudra donc attendre le 6 décembre prochain pour connaître la prochaine Miss France et découvrir qui succèdera à Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique et Miss France 2025.