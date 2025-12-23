Danse avec les stars : écartée du casting, l'actrice Anny Duperey dénonce un “jeunisme ambiant”

Approchée par la production de “Danse avec les stars” en septembre dernier, l’actrice Anny Duperey a finalement été écartée du casting. Une grande déception pour l’actrice de 78 ans qui dénonce un “jeunisme ambiant”.

La prochaine saison de “Danse avec les stars” débutera dans quelques mois. Pour faire patienter les fans de l’émission de danse, le casting a été dévoilé. On retrouvera l’animateur Stéphane Bern, la championne de natation Laure Manaudou mais aussi Miss France 2025, Angélique Angarni-Filopon.

Crédit photo : TF1

En plus de ces personnalités, le célèbre acteur Ian Ziering, connu pour son rôle dans “Beverly Hills 90210” participera à la compétition. On retrouvera également Julien Lieb et Emma, candidats de la Star Academy, mais aussi Lucie Bernardoni, coach vocale et répétitrice des élèves. Les spectateurs découvriront également le comédien Philippe Lellouche, la streameuse Maghla, l’humoriste Samuel Bambi et l’influenceuse Juju Fitcats. Côté danseurs, Denitsa Ikonomova fera son grand retour.

Anny Duperey écartée du casting

Malgré les rumeurs sur sa participation, l’actrice Anny Duperey ne fera pas partie des candidats de “Danse avec les stars” cette année. Elle aurait été approchée par la production de l’émission début septembre, avant d’être finalement écartée du casting.

“Je suis pressentie depuis début septembre. TF1 m’a contactée et m’a demandé si ça me plairait. Comme j’ai aussi été danseuse, que je continue à m’entraîner, j’ai dit pourquoi pas ! Je pratique tous les jours depuis 40 ans la barre au sol et je me suis entraînée plus assidûment avant chaque représentation”, a-t-elle confié.

Crédit photo : France Télévisions

Ce rejet est une grande déception pour l’actrice âgée de 78 ans, qui avait réservé ses prochains mois à l’émission. Les choses étaient pourtant bien engagées pour elle puisqu’elle avait déjà répété avec un danseur attitré, Yann-Alrick Mortreuil, avec qui elle avait dansé une valse. En plus de cela, l’actrice avait passé le test d’effort obligatoire et avait reçu l’autorisation médicale nécessaire pour participer à l’émission.

“Un jeunisme ambiant”

Vexée, Anny Duperey estime que si elle a été rejetée du casting, c’est avant tout à cause de son âge.

“Tout à coup, je rentre de tournée et hop, on m’apprend ça ! Quelqu’un des sphères dirigeantes, je suppose, a soudainement vu ma date de naissance et a décrété que non : trop âgée. C’est quand même extraordinaire, non ? Ce qui me sidère le plus, c’est qu’on ne regarde même pas dans quel état sont les gens, s’ils peuvent encore danser, lever la jambe par dessus la tête comme c’est mon cas. Tout à coup, sur le fait d’une date de naissance, il y a une espèce de jeunisme ambiant qui me choque beaucoup”, a-t-elle déclaré à ICI.

Crédit photo : France Télévisions

Pourtant, l’année dernière, Nelson Monfort avait participé à l’émission alors qu’il était âgé de 72 ans. Il avait même suivi une intense préparation physique pour être en forme le jour J. Cette année, le participant le plus âgé est Stéphane Bern, qui a 62 ans. Dans tous les cas, Anny Duperey ne compte pas rester sans réagir puisqu’elle compte envoyer une carte de voeux aux dirigeants de TF1, sur laquelle on la voit lever une jambe… au-dessus de sa tête.