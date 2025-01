“S'il vient, je m'en vais” : Karine Le Marchand menace de quitter M6 si Cyril Hanouna est recruté

Auprès de Libération, Karine Le Marchand a réagi aux rumeurs concernant la potentielle arrivée de Cyril Hanouna au sein du groupe M6. La présentatrice ne semble pas très ravie.

Cyril Hanouna va-t-il changer d’employeur ? Selon Libération, l’animateur de “Touche pas à mon poste” serait en négociations avancées depuis plusieurs mois afin de rejoindre le groupe M6. Au grand dam de Karine Le Marchand, dont les relations avec le trublion de C8 se sont dégradées depuis plusieurs années.

L’animatrice de l’émission “L’Amour est dans le pré” n’a en tout cas pas tardé à réagir à ces rumeurs. Interrogée par Libération, Karine Le Marchand reconnaît même mener un mouvement d’opposition en interne à l’arrivée de Cyril Hanouna chez M6. Pour donner du corps à son animosité, elle menace même de quitter le groupe présidé par David Larramendy.

“S’il vient, je m’en vais (...). Il est hors de question que je sois dans le même groupe et sur la même photo qu’une personne qui me harcèle, me méprise et m’insulte sans arrêt depuis sept ans, qui me critique ouvertement, qui va très très loin depuis longtemps.”