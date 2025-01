Après Karine Le Marchand, les journalistes de M6 s'opposent fermement à l'arrivée de Cyril Hanouna

Les rédactions de M6 et RTL ont exprimé leur désaccord avec les dirigeants du groupe d’engager Cyril Hanouna après la fermeture de C8.

Le 28 février, C8 et NRJ12 perdront leur fréquence sur la TNT. Dès lors, la question que beaucoup se posaient était : où ira Cyril Hanouna après la fermeture de C8 ? Il y a quelques jours, une rumeur laissait penser que le trublion du PAF serait en négociation avec le groupe M6.

Plus tôt cette semaine, la rumeur a été confirmée, Cyril Hanouna devrait bien rejoindre le groupe après la fermeture de C8. Selon la direction de M6, l’animateur pourrait présenter des « émissions de divertissement, apolitiques, portant principalement sur l'actualité des médias ».

Cependant, cette décision n’a pas plu à la Société des journalistes (SDJ) de M6 et RTL qui s’opposerait farouchement à l’arrivée du présentateur star de la télé. « Une vaste majorité des journalistes s'est prononcée contre l'arrivée potentielle de Cyril Hanouna au sein du groupe », peut-on lire dans un communiqué.

Crédit photo : M6

Face à ce vent de révolte, la direction de M6 a annoncé vouloir rencontrer la SDJ des deux chaînes afin de discuter plus en détails des programmes qui seraient confiés à Cyril Hanouna.

Il n’est pas certain que cette décision apaise les tensions au sein de groupe. Il y a quelques jours, c’est Karine Le Marchand qui annonçait dans Libération son intention de quitter la chaîne si Cyril Hanouna était recruté. L’animatrice de L’Amour est dans le pré n’entretient pas de bonnes relations avec Cyril Hanouna depuis quelques années. Sa décision semble d’ores et déjà prise quant à l’arrivée de l’animateur dans le groupe :

“S’il vient, je m’en vais (...). Il est hors de question que je sois dans le même groupe et sur la même photo qu’une personne qui me harcèle, me méprise et m’insulte sans arrêt depuis sept ans, qui me critique ouvertement, qui va très très loin depuis longtemps.”