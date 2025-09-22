Miss France 2026 : voici les portraits des 21 premières candidates en lice pour remporter la couronne

L’élection de Miss France 2026 aura lieu le 13 décembre prochain. Avant cette cérémonie tant attendue, découvrez les portraits des 21 candidates.
La 96ème cérémonie des Miss France se déroulera le 13 décembre prochain, l’occasion de découvrir qui succédera à Angélique Angarni-Filopo, Miss Martinique, qui avait remporté la couronne l’année dernière.
Pour rappel, cette candidate était âgée de 34 ans et c’était la première fois qu’une Miss était si âgée. La raison ? 2025 était la première année où aucune limite d’âge n’était imposée dans le concours. Malheureusement, le règne de cette Miss n'a pas été de tout repos puisqu'elle a été victime de cyberharcèlement etn'a pas su répondre à certaines questions des journalistes, ce qui a déclenché une vive polémique.
Crédit photo : TF1
Cette année, une femme âgée de 44 ans était en lice pour devenir Miss Corse. Une autre femme, candidate de “L’Île de la tentation” a également décidé de tenter sa chance dans le concours de beauté. Finalement, ces deux participantes n’ont pas été sélectionnées. En attendant de voir la grande cérémonie qui aura lieu le 13 décembre prochain, découvrez les portraits des 21 premières candidates en lice pour remporter la couronne de Miss France 2026.
Julie Decroix - Miss Alsace
Crédit photo : @missalsaceofficiel / Instagram
Alice De Lima Guimaraes - Miss Auvergne
Crédit photo : @missauvergneoff / Instagram
Charlène Laurin - Miss Bourgogne
Crédit photo : @charlene_laurin / Instagram
Anna Valero - Miss Centre-Val de Loire
Crédit photo : @misscentrevaldeloireofficiel / Instagram
Manon Mateus - Miss Corse
Crédit photo : @misscorseoff / Instagram
Luna Maiolini - Miss Côte d'Azur
Crédit photo : @comitemisspaca / Instagram
Jade Colley - Miss Franche-Comté
Crédit photo : @comite_miss_franchecomte_off / Instagram
Naomi Torrent - Miss Guadeloupe
Crédit photo : @missguadeloupeofficiel / Instagram
Alicia Mertosetiko - Miss Guyane
Crédit photo : @missguyane.organisation / Instagram
Mareva Michel - Miss Île-de-France
Crédit photo : @comitemissiledefranceoff / Instagram
Lou Lambert - Miss Languedoc
Crédit photo : @comitemisslanguedoc / Instagram
Léaline Patry - Miss Martinique
Crédit photo : @missmartiniqueoff / Instagram
Kamillat Hervian - Miss Mayotte
Crédit photo : @missmayotteofficiel / Instagram
Léa Chabrel - Miss Midi-Pyrénées
Crédit photo : @comitemissmidipyrénées / Instagram
Victoire Dupuis - Miss Normandie
Crédit photo : @missnormandieoff_ / Instagram
Juliette Collet - Miss Nouvelle-Calédonie
Crédit photo : @juliettecolletoff / Instagram
Julie Zitouni - Miss Provence
Crédit photo : @comitemisspaca / Instagram
Priya Padavatan - Miss Réunion
Crédit photo : @priyadavatanoff / Instagram
Noémie Baiamonte - Miss Rhône-Alpes
Crédit photo : @missrhonealpes_off / Instagram
Déborah Adelin-Chabal - Miss Roussillon
Crédit photo : @deborahadelin_ / Instagram
Hinaupoko Deveze - Miss Tahiti
Crédit photo : @hinaupokodevezeoff / Instagram
Certaines Miss n'ont pas encore été élues. C'est le cas de Miss Bretagne, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Picardie, Miss Poitou-Charentes, Miss Limousin, Miss Aquitaine, Miss Pays de la Loire, Miss Lorraine, et Miss Champagne-Ardenne.
Pour le moment, quelles sont vos candidates favorites ?