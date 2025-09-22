Miss France 2026 : voici les portraits des 21 premières candidates en lice pour remporter la couronne

Miss Midi-Pyrénées, Miss Alsace et Miss Tahiti

L’élection de Miss France 2026 aura lieu le 13 décembre prochain. Avant cette cérémonie tant attendue, découvrez les portraits des 21 candidates.

La 96ème cérémonie des Miss France se déroulera le 13 décembre prochain, l’occasion de découvrir qui succédera à Angélique Angarni-Filopo, Miss Martinique, qui avait remporté la couronne l’année dernière.

Pour rappel, cette candidate était âgée de 34 ans et c’était la première fois qu’une Miss était si âgée. La raison ? 2025 était la première année où aucune limite d’âge n’était imposée dans le concours. Malheureusement, le règne de cette Miss n'a pas été de tout repos puisqu'elle a été victime de cyberharcèlement etn'a pas su répondre à certaines questions des journalistes, ce qui a déclenché une vive polémique.

Miss France 2025Crédit photo : TF1

Cette année, une femme âgée de 44 ans était en lice pour devenir Miss Corse. Une autre femme, candidate de “L’Île de la tentation” a également décidé de tenter sa chance dans le concours de beauté. Finalement, ces deux participantes n’ont pas été sélectionnées. En attendant de voir la grande cérémonie qui aura lieu le 13 décembre prochain, découvrez les portraits des 21 premières candidates en lice pour remporter la couronne de Miss France 2026.

Julie Decroix - Miss Alsace

Miss AlsaceCrédit photo : @missalsaceofficiel / Instagram

Alice De Lima Guimaraes - Miss Auvergne 

Miss AuvergneCrédit photo : @missauvergneoff / Instagram

Charlène Laurin - Miss Bourgogne

Miss BourgogneCrédit photo : @charlene_laurin / Instagram

Anna Valero - Miss Centre-Val de Loire

Miss Centre-Val de LoireCrédit photo : @misscentrevaldeloireofficiel / Instagram

Manon Mateus - Miss Corse 

Miss CorseCrédit photo : @misscorseoff / Instagram

Luna Maiolini - Miss Côte d'Azur

Miss Côte d'AzurCrédit photo : @comitemisspaca / Instagram

Jade Colley - Miss Franche-Comté

Miss Franche-ComtéCrédit photo : @comite_miss_franchecomte_off / Instagram

Naomi Torrent - Miss Guadeloupe

Miss GuadeloupeCrédit photo : @missguadeloupeofficiel / Instagram

Alicia Mertosetiko - Miss Guyane

Miss GuyaneCrédit photo : @missguyane.organisation / Instagram

Mareva Michel - Miss Île-de-France

Miss Île-de-FranceCrédit photo : @comitemissiledefranceoff / Instagram

Lou Lambert - Miss Languedoc

Miss LanguedocCrédit photo : @comitemisslanguedoc / Instagram

Léaline Patry - Miss Martinique

Miss MartiniqueCrédit photo : @missmartiniqueoff / Instagram

Kamillat Hervian - Miss Mayotte

Miss MayotteCrédit photo : @missmayotteofficiel / Instagram

Léa Chabrel - Miss Midi-Pyrénées

Miss Midi-PyrénéesCrédit photo : @comitemissmidipyrénées / Instagram

Victoire Dupuis - Miss Normandie

Miss NormandieCrédit photo : @missnormandieoff_ / Instagram

Juliette Collet - Miss Nouvelle-Calédonie

Miss Nouvelle-CalédonieCrédit photo : @juliettecolletoff / Instagram

Julie Zitouni - Miss Provence

Miss ProvenceCrédit photo : @comitemisspaca / Instagram

Priya Padavatan - Miss Réunion

Miss RéunionCrédit photo : @priyadavatanoff / Instagram

Noémie Baiamonte - Miss Rhône-Alpes

Miss Rhône-AlpesCrédit photo : @missrhonealpes_off / Instagram

Déborah Adelin-Chabal - Miss Roussillon

Miss RoussillonCrédit photo : @deborahadelin_ / Instagram

Hinaupoko Deveze - Miss Tahiti

Miss TahitiCrédit photo : @hinaupokodevezeoff / Instagram

Certaines Miss n'ont pas encore été élues. C'est le cas de Miss Bretagne, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Picardie, Miss Poitou-Charentes, Miss Limousin, Miss Aquitaine, Miss Pays de la Loire, Miss Lorraine, et Miss Champagne-Ardenne.

Pour le moment, quelles sont vos candidates favorites ?

Source : Le Parisien
Miss France
