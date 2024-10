Épisode cévenol : quel est ce phénomène météorologique qui touche le sud de la France ?

Depuis quelques jours, le sud de la France est touché par un épisode cévenol, un phénomène météorologique fréquent en automne qui peut entraîner de nombreux dégâts.

Tandis que l'aéroport de Dubaï est sous l'eau à cause d'une tempête et que la France a été touchée par un ouragan la semaine dernière, un épisode cévenol s'abat actuellement sur le sud de l'Hexagone. Ce phénomène météorologique bien particulier engendre des pluies torrentielles et des innondations très soudaines. Ce mardi 15 octobre, 19 départements français étaient placés en vigilance orange et 5 en vigilance rouge. Des écoles ont été fermées et des routes ont été coupées pour protéger les habitants.

Crédit photo : @Gendarmerie_042 / X

Mais quel est ce phénomène météorologique impressionnant que l’on retrouve fréquemment à cette période de l’année ? Explications.

Qu’est-ce que l’épisode cévenol ?

L’épisode cévenol touche principalement le sud de la France et les territoires au large de la mer Méditerranée. Il tire son nom de la chaîne montagneuse des Cévennes, située entre le Gard et la Lozère. Il se produit en automne, lorsque l’air chaud et humide en provenance de la mer Méditerranée rencontre l’air froid venu du nord. En moyenne, on compte trois à six épisodes cévenols chaque année.

“En automne, la mer Méditerranée, encore particulièrement chaude à la sortie de l’été, génère une masse d’air humide et aux températures élevées. Cette masse d’air méditerranéenne peut se déplacer sur le sud-est du pays, attirée par une dépression se trouvant sur l’Atlantique par exemple. Sur sa route, elle va rencontrer des reliefs (notamment les Cévennes, mais aussi les Pyrénées ou encore les Alpes) qui vont la faire monter en altitude. Cette élévation en altitude va entraîner une chute des températures, ce qui va entraîner le phénomène de condensation qui amène les très fortes précipitations”, détaille La Chaîne Météo.

Ainsi, la masse d’air humide venue de la Méditerranée est bloquée dans les reliefs et coincée par la masse d’air plus froide venue du nord. Ce choc thermique crée de violents orages qui entraînent des pluies diluviennes pendant plusieurs jours. Le 29 septembre 1990, le record de précipitations a été atteint en France à Valleraugue, dans le Gard, où 950 millimètres d’eau sont tombés en une dizaine d’heures lors d’un épisode cévenol.

Un épisode cévenol concerne les Cévennes ardéchoises , plusieurs cours d'eau sont dévastateurs (© Casa Lova) #episodecevenol #VigilanceRouge pic.twitter.com/t4Bg9i2Rbx — Meteo nord cieux instables (@cieuxinstables) October 17, 2024

Ce phénomène météorologique peut avoir de grosses conséquences car il peut provoquer des crues soudaines, des inondations, des débordements de rivières et de nombreux dégâts matériels. En seulement quelques heures, les rivières et les torrents peuvent déborder, ce qui représente un danger pour les infrastructures et les habitants.

Heureusement, les épisodes cévenols sont relativement courts car ils ne durent pas plus de quatre jours. Les habitants du Sud de la France pourront donc bientôt souffler une fois que la masse d’air disparaîtra.