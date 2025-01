Blasée des applis de rencontre, Karine Le Marchand lance son « agence matrimoniale 2.0 »

Karine Le Marchand, l’animatrice de “L’Amour est dans le pré” sur M6, a annoncé le lancement de sa propre agence matrimoniale, afin de proposer une alternative plus humaine aux applications de rencontre.

La quête de l’amour est perpétuelle et ce ne sont pas les évolutions technologiques qui permettent à tout le monde de trouver chaussure à son pied. Présentatrice de l’émission “L’Amour est dans le pré”, Karine Le Marchand est devenue une experte dans le domaine, notamment dans ce rôle d’entremetteuse entre deux âmes sœurs qui s’ignorent.

Ce jeudi 9 janvier, l’animatrice a fait une grande annonce dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Elle a expliqué le lancement de son nouveau concept : la création d’une “agence matrimoniale 2.0”.

À contre-courant de la tendance des applications de rencontre, sur lesquelles il est possible de faire défiler des profils à coups d’index après un rapide coup d’oeil, Karine Le Marchand veut remettre la séduction au goût du jour. Son concept reposera sur le slow dating, c’est-à-dire qu’elle promeut le temps nécessaire pour rencontrer et apprendre à connaître un potentiel partenaire.

Pour son lancement au mois de mai prochain, des rencontres se dérouleront pendant une journée à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Pour l’occasion, l’animatrice a rénové le Domaine des belles âmes. Les rencontres auront lieu de 10h à 18h entre des célibataires présélectionnés en amont.

En lançant un tel projet, Karine Le Marchand veut rompre avec les codes modernes imposés par les applications de rencontre comme Tinder, Badoo ou Happn.

Pour la présélection des candidats, l’agence matrimoniale, dont le nom n’est pas dévoilé, procédera notamment à des vérifications d’identités et des casiers judiciaires. Il y aura également un appel en vidéo afin de bien vérifier que vous êtes la personne de la photo envoyée en candidature. L’accent sera mis sur la séduction dans un cadre bienveillant :

“On va parler et remettre l’église au milieu du village quand on parle de séduction. Ça va aussi pouvoir faire naître des discussions entre vous et, au fur et à mesure de la journée, les gens vont enfin se rencontrer pour de vrai. On remet de l’humanité dans cette quête amoureuse”