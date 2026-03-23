« Si c'était à refaire, je le referais » : Stéphane Tapie ne regrette pas d'avoir frappé Fabien Lecœuvre, hospitalisé pour un traumatisme crânien

Un chroniqueur de Cyril Hanouna aurait été hospitalisé après avoir été frappé par Stéphane Tapie, sur le plateau de l'émission « Tout beau, tout neuf ».

Que s'est-il passé ce vendredi 20 mars sur le plateau de « Tout beau, tout neuf » ?

Si l'on en croit plusieurs médias spécialisés, l'émission de Cyril Hanouna, diffusée sur W9, aurait été le théâtre d'une sévère empoignade entre Fabien Lecoeuvre et Stéphane Tapie. Une altercation entre les deux chroniqueurs aurait ainsi dégénéré hors antenne, entraînant ainsi l'hospitalisation du premier nommé, qui souffrirait d'un « traumatisme crânien ».

Plusieurs témoins de la scène ont rapporté avoir vu la victime au sol, inanimée, après avoir été violemment frappée. De son côté, Stéphane Tapie, qui reconnaît avoir asséné « une gifle », à Fabien Lecoeuvre accuse néanmoins ce dernier d'avoir « fait du cinéma ».

Crédit photo : capture d'écran

Fabien Lecoeuvre hospitalisé après avoir été frappé sur le plateau de « TBT9 »

Les faits se seraient produits durant une pause publicitaire de l'émission, juste après un échange houleux entre les deux hommes.

Quelques minutes plus tôt, à l'antenne, Fabien Lecoeuvre avait en effet raconté comment Stéphane Tapie l'avait « allumé » dans une interview parue dans le magazine « Entrevue », des années auparavant, comme le montre l'extrait ci-dessous. Selon lui, ces mots du fils de Bernard Tapie avaient été motivés, à l'époque, par le fait que Fabien Lecoeuvre était le collaborateur de Claude François Junior, dont la femme venait alors d'entamer une relation extraconjugale avec… Stéphane Tapie. Agacé par cette révélation, ce dernier avait alors manifesté son mécontentement en demandant « à quel moment, (il pouvait) en mettre une ? » à son homologue.

🤯💥Voici la fameuse séquence qui a provoqué la colère de Stéphane Tapie ⬇️



Fabien Lecoeuvre a sous-entendu que le fils de Bernard Tapie avait trompé sa compagne à l'époque avec la femme du fils de Claude François et quelques minutes plus tard, Stéphane Tapie frappera au visage… https://t.co/Q2H8qMy1In pic.twitter.com/c7JQXkVBrQ — Le Zapp People (@LeZapp_People) March 22, 2026

La suite après cette vidéo

Mais alors que l'on aurait pu croire le litige entre les deux hommes terminé, celui-ci se serait prolongé hors caméra.

« Pendant la pub, Stéphane Tapie s’est approché de Fabien Lecœuvre alors que celui-ci était en train de discuter avec d’autres personnes et il lui a mis une droite au niveau de la tempe », a rapporté à TV Mag un spectateur de l'émission. « Fabien Lecœuvre est tombé par terre et s’est cogné la tête (...) On a cru qu’il était mort », ont également déclaré plusieurs autres témoins présents.

Stéphane Tapie « était très énervé et criait qu’on ne devait pas parler de sa famille (...) Les autres chroniqueurs, avec l’aide de Mokhtar, ont aidé Fabien Lecœuvre à se relever. Tout le public était choqué », a par ailleurs précisé un autre membre du public.

Hospitalisé après une perte de connaissance, Fabien Lecoeuvre souffrirait d'un « traumatisme crânien ».

Contacté par le site jeanmarcmorandini.com, Stéphane Tapie a, lui, livré une toute autre version.

« Lecoeuvre a continué à me provoquer pendant la pub, et moi, on ne parle pas mal de ma famille et en particulier de la mère de ma fille. Donc, je lui ai mis une gifle, c'est vrai, et si c'était à refaire, je le referai. Après il a fait du cinéma en se roulant par terre, mais honnêtement c'était juste une gifle. Moi, je protège ma famille », a-t-il ainsi déclaré.

Et de conclure : « La violence, ce n'est pas bien, c'est vrai, il faut le dire et le répéter, mais à un moment, il faut aussi savoir protéger les siens ».

En réaction à cet incident, Cyril Hanouna a décidé d'exclure définitivement Stéphane Tapie de son émission, selon Télé 7 jours.