« Tout le monde s'en fout » : depuis son plateau climatisé, Yann Barthès se moque des Français qui vivent sous les toits en pleine canicule

Mercredi 24 juin, une séquence a fait polémique sur le plateau de “Quotidien”. Le présentateur Yann Barthès s'y moquait des gens souffrant de la chaleur, sous les toits. Focus.

Sur le plateau de l’émission “Quotidien”, le présentateur Yann Barthès est revenu, ce mercredi 24 juin, sur la canicule qui s’abat actuellement sur la France. Alors que les Français se ruent sur les ventilateurs et les climatiseurs pour tenter de rafraîchir leur logement, une séquence lunaire a été diffusée dans l’émission.

Séquence lunaire sur Quotidien où depuis son plateau climatisé, Yann Barthès se moque des personnes qui vivent sous les toits et nous explique que riches et pauvres sont égaux face à la canicule pic.twitter.com/DS2fZfPb82 — Mr. Propagande (@MrPropagande) June 24, 2026

Le présentateur a ouvertement tourné en dérision les personnes qui se plaignent de la chaleur alors qu’elles vivent sous les toits. Il a déclaré que ces personnes n’avaient pas à se plaindre plus que les autres de la chaleur car “tout le monde a chaud”, y compris... les ministres.

“C’est rare de vivre un événement universel, on est tous logés à la même enseigne. Si vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud. Un ministre, il aura aussi chaud que vous ou que votre voisin du dessus ou du dessous, que vous habitiez dans le Nord, dans le Sud. Enfin non, il y a cette catégorie de personnes qui est plus concernée que tous les autres. Il y a ceux qui vivent sous les toits. Et ils le précisent. Donc ils se sentent autorisés à parler plus fort car “J’habite sous les toits !” Tout le monde s’en fout”, a déclaré l’animateur, dont les propos ont été relayés sur X.

“Un bourgeois déconnecté de la réalité”

Ces propos ironiques n’ont pas fait rire tout le monde et une vive polémique a éclaté sur les réseaux sociaux. Les internautes estiment en effet que la canicule est un sujet grave et que de nombreuses personnes vivent dans un logement où la chaleur est étouffante, alors que Yann Barthès a la chance de travailler dans des studios climatisés.

“Si vous vous demandez ce qu’est un bourgeois déconnecté de la réalité, c’est ça”, “C’est comme s’il disait que tout le monde a faim. Evidemment. Sauf que certains peuvent se nourrir à volonté et d’autres pas”, “Dans mon appart sous les toits il fait 34 degrés, chez Bernard Arnault il fait 20. Donc non, on n’est pas tous sur le même pied d’égalité”, “Sinon un jeune homme de 19 ans est mort de chaleur au travail, mais pour Yann Barthès et sa clique on est tous égaux face à la canicule”, ont commenté les internautes.

La suite après cette vidéo

“Nous avons encore chaud, tous !”

Le lendemain, Yann Barthès en a rajouté une couche lors de l’émission diffusée le 25 juin.

“Il fait plus de 40 dans les rues de la capitale et dans une bonne partie du pays. Nous avons encore chaud. Tous ! Tous chauds ! Tous”, a-t-il déclaré avec un sourire, pour appuyer ses propos de la veille.

Comme hier, Yann est en jean et chemise à manches longues, sur son plateau climatisé à 19ºC, devant une chaleur artificielle sur écran géant.



Le petit ricanement à la fin, dit qu’il a entendu votre indignation,

… mais qu’il s’en branle et vous méprise 🤮 pic.twitter.com/zx6jyxgZ1e — Axel Gnocchi (@axel_gnocchi) June 25, 2026

Cette seconde réaction n’a pas été appréciée par les internautes qui s’attendaient à des excuses ou une remise en question.