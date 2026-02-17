Une carte Pokémon vendue pour 16,5 millions de dollars aux enchères, un record !

Ce lundi 16 février, une carte Pokémon extrêmement rare a été vendue pour 16,5 millions de dollars (environ 14 millions d’euros) aux enchères. Elle appartenait au YouTubeur américain Logan Paul, qui a triplé son investissement.

C’est la carte Pokémon de tous les records ! Le Guinness World Records a certifié cette carte, dite « Pikachu Illustrator » (à l’effigie du célèbre personnage jaune électrique de la franchise japonaise), comme la carte Pokémon, mais aussi la carte à collectionner, la plus chère jamais vendue aux enchères, toutes catégories confondues.

En 2021, elle avait été achetée lors d’une autre vente record pour 5,28 millions de dollars par le YouTubeur américain Logan Paul, qui l’avait portée, l’année suivante, autour du cou lors d’un événement de catch de la World Wrestling Entertainment au Texas. Ce lundi 16 février, cette carte rare a donc été de nouveau vendue, lors d’une vente aux enchères, pour la somme de 16 492 000 de dollars, soit environ 14 millions d’euros.

Cette fois, l’acheteur est un certain A. J. Scaramucci, fils de l’ancien directeur de la communication de la Maison Blanche Anthony Scaramucci, selon le Guinness et Goldin, la maison d’enchères. A l’issue de la vente, Logan Paul a passé la carte accrochée à un collier en diamant d’une valeur de 75 000 dollars au cou de son nouveau propriétaire.

Une carte collector dessinée par la créatrice de Pikachu

Le jeu de cartes, lancé au Japon en 1996 dans la foulée de la série de jeux vidéo mettant en scène les monstres de poche mignons, connaît depuis quelques années un regain d’intérêt qui a provoqué la hausse des prix, causant ruptures de stock et incidents.

Il existe désormais plus de 1 000 Pokémon de nouvelles « générations » faisant leur apparition à chaque nouveau jeu. Les facteurs déterminant la valeur incluent la rareté, le personnage (Mew, Mewtwo, Pikachu et Dracaufeu étant généralement plus prisés) et l’artiste, dont le nom figure sur la carte. La carte vendue lundi est notée « PSA 10 », signifiant qu’elle est dans un état quasi parfait.

Les cartes Pikachu Illustrator sont très prisées des collectionneurs notamment car elles ont été dessinées par Atsuko Nishida, la créatrice de Pikachu. La carte, jamais vendue dans le commerce, avait été distribuée comme prix lors d’un concours d’illustration en 1998.