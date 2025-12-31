Voici le chat le plus âgé au monde qui vient de fêter ses... 30 ans

Flossie, le chat le plus âgé au monde

Née le 29 décembre 1995, Flossie vient de fêter ses 30 printemps. Un âge extraordinaire pour une nouvelle trentenaire qui est… une chatte !

Si l’on dit que les chats ont neuf vies, l’existence d’un seul spécimen peut être très longue. Flossie, une chatte qui vient de franchir le cap des… 30 ans pour le plus grand bonheur de sa maîtresse, en est la preuve vivante.

La boule de poils a pointé le bout de son museau… le 29 décembre 1995. Sa longévité exceptionnelle lui a valu de recevoir le titre de « chat le plus âgé au monde » par le Guinness World Records.

Flossie, le chat le plus âgé au monde et sa maîtresse Vicki Crédit Photo : Guinness World Records

« Un animal spécial »

Le matou au pelage bicolore a décroché ce record en 2022. À l’époque, Flossie était âgée de 27 ans. Depuis, le félin a encore gagné quelques poils blancs. Il faut dire que celui-ci a l’équivalent d’environ 140-150 ans en âge humain.

La centenaire souffre de problèmes de santé – surdité, troubles de la vue – liés à son âge très avancé. Ce qui ne l’empêche pas de vivre son quotidien de chat ! Flossie coule des jours heureux à Orpington, en Angleterre, en compagnie de sa maîtresse Vicki Green.

« Je savais dès le départ que Flossie était un animal spécial, mais je n’imaginais pas que je partagerais ma maison avec un détenteur d’un titre du Guinness World des Records », a expliqué la jeune femme à nos confrères de la BBC.

Une vie (sur neuf) bien remplie

Flossie est née dans la rue, près d’un hôpital du Merseyside. Celle-ci a été recueillie par l’une des employées de l’établissement. Toutes deux ont vécu ensemble pendant dix ans jusqu’au décès de cette femme.

La chatte a trouvé un nouveau toit chez la sœur de la défunte durant 14 ans. Elle a ensuite vécu chez un autre membre de la famille pendant trois ans, avant d’être confiée à l’association Cats Protection.

« Nous avons été stupéfaits de découvrir que le dossier vétérinaire de Flossie indiquait qu'elle avait 27 ans », a indiqué Naomi Rosling, coordinatrice de l'antenne de Cats Protection, auprès du Guinness des records.

Flossie, le chat le plus âgé au monde Crédit Photo : Guinness World Records

Aujourd’hui, Flossie passe des jours paisibles aux côtés de sa propriétaire, qui est aux petits soins pour elle.

« Elle est si affectueuse et joueuse, c’est particulièrement incroyable quand on se souvient de son âge », confie cette assistante de direction.

Flossie, le chat le plus âgé au monde Crédit Photo : Guinness World Records

Pour rappel, le chat ayant vécu le plus longtemps était connu sous le nom de Crème Puff. Cette femelle, originaire des États-Unis, est décédée à l’âge de 38 ans, ce qui équivaut à un âge humain estimé à 168 ans.

Et si l’éternité était à portée de patte ?

Source : TF1 Info
