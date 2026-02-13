Un cambrioleur poignarde un couple et lui vole... une collection de cartes Pokémon d'une valeur de 40 000 €

Au Danemark, un couple a été victime d’un violent cambriolage. Les habitants ont été attaqués et poignardés, tandis que le voleur est reparti avec leur collection de cartes Pokémon, d’une valeur de 40 000 euros.

Un vol pas comme les autres a eu lieu en janvier dernier dans la ville de Faxe Ladeplads, au Danemark. Un couple s’est fait attaquer à son domicile et le voleur a poignardé ses deux victimes.

Cependant, l’homme ne cherchait pas de l’argent ou des bijoux à dérober dans la maison, mais un autre objet bien particulier…

Des cartes Pokémon dérobées

En effet, le voleur est reparti avec la collection de cartes Pokémon du couple. Ces cartes peuvent avoir une grande valeur, comme le prouve cet homme qui possède une collection estimée à plus de 1 million d’euros. Pour cette raison, ces cartes peuvent faire l’objet de convoitise. En novembre dernier, un homme a notamment volé un classeur de cartes Pokémon à un enfant de 4 ans avant de s’enfuir en courant.

Dans ce cas précis, au Danemark, le voleur est reparti avec la collection de cartes Pokémon d’une valeur d’au moins 300 000 couronnes danoises, soit plus de 40 000 euros, comme le rapporte La Dépêche.

Un suspect interpellé

Quelques jours après le cambriolage, un homme âgé de 28 ans a été arrêté en Suède. Il s’agit du principal suspect dans cette affaire.

L’homme a été accusé de vol et de tentative de meurtre mais a nié toutes les accusations qui pesaient contre lui, lors de son audience survenue le 12 février dernier. Ainsi, il va être maintenu en détention provisoire jusqu’au 12 mars prochain. Le temps pour les forces de l’ordre de trouver de potentielles preuves pour le condamner.