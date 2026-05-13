Voici 5 films géniaux que personne n'a vus et que vous DEVEZ découvrir dès ce soir en VOD !

Si certains films restent à jamais gravés dans les mémoires, d’autres finissent injustement aux oubliettes. Voici cinq longs-métrages géniaux passés sous les radars, à (re)découvrir de toute urgence.

Il n’y a rien de mieux qu’un bon long-métrage pour s’évader. Cela tombe bien : il en existe pour tous les goûts, de la comédie romantique au film d’horreur, en passant par les thrillers haletants et les films d’animation.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que certains films traversent les décennies jusqu’à devenir cultes. D’autres, en revanche, ne connaissent pas le même destin.

La rédaction a décidé de donner une seconde chance à cinq œuvres exceptionnelles que trop peu de spectateurs ont vues. Et bonne nouvelle : nos coups de cœur sont disponibles à l'achat en VOD, sans publicité.

Suivez le guide !

The Strangers (Canal VOD)

Crédit Photo : Metropolitan Fimexport

Na Hong-jin, c’est à ce jour trois longs-métrages pour trois réussites totales, très différentes les unes des autres. Et The Strangers, c’est un film à l’esthétique majestueuse qui mélange un peu tous les genres pour aboutir à un résultat aussi inoubliable que déroutant, étonnamment maîtrisé au regard de la diversité de tons de l’ensemble.

L’intrigue commence avec une enquête criminelle dans une petite ville de Corée du Sud qui va permettre au spectateur de faire connaissance avec une galerie de personnages hauts en couleurs, flirtant avec le surnaturel, dont un chaman qui vous marquera sans l’ombre d’un doute.

C’est à voir sur Canal VOD !

Sing Street (Prime Video)

Crédit Photo : DR

Impossible de sortir du visionnage de Sing Street sans fredonner les airs de « Drive It Like You Stole It » ou « Riddle Of The Model », compositions très 80s indissociables de ce film mêlant comédie musicale et film social irlandais mis en scène par John Carney, réalisateur de New York Melody.

L’occasion de retrouver à l’affiche Aidan Gillen, vu dans The Wire, Peaky Blinders, et en tant que Littlefinger dans Game Of Thrones (rien que ça !), ainsi que Lucy Boynton. Une véritable perle se penchant sur l’adolescence dans l’Irlande des années 80, sur la musique de l’époque et son impact, ainsi que le climat socio-économique du pays.

Si vous ne connaissez pas encore, rendez-vous sur Prime Video.

Watch Out (Apple TV)

Crédit Photo : DR

Attention, film bien barré ! Lors de la période de Noël, un jeune garçon est gardé par sa baby-sitter adolescente, pour laquelle il a un véritable crush, alors que la famille est de sortie. Ils constatent rapidement qu’ils ne sont pas seuls dans la maison, terrifiés par une menace extérieure.

Et... On ne vous en dira pas plus pour ne rien vous gâcher de cette expérience qui vous fera reconsidérer les fêtes de fin d’année ! Attendez-vous à être secoués, et à vous souvenir de ce film qui ose tout !

Watch Out est disponible dès maintenant sur Apple TV.

Mars Express (Pathé Home)

Crédit Photo : DR

La France est renommée pour son cinéma d’animation, et Mars Express fait partie de ses bijoux ! Direction le futur, et bonjour l’espace dans ce film signé Jérémie Perin, à qui nous devons la série Lastman.

Cet excellent thriller à l’animation impeccable et à la délicieuse bande originale, avec une musique de fin intitulée « A Million Miles Away » née de la collaboration entre Fred Avril, Philippe Monthaye et Alice Lewis, séduit de bout en bout, s’appuyant sur de solides références et la prestation vocale de Léa Drucker dans le rôle d’Aline Ruby.

À voir ou revoir d’urgence sur Pathé Home.

Presque célèbre (Sooner)

Crédit Photo : DR

Plus jeune, n’avez-vous jamais rêvé de suivre en tournée votre artiste préféré ? C’est ce que fait dans Presque Célèbre William Miller, campé par Patrick Fugit, après avoir été recruté par le Rolling Stone Magazine en mentant sur son âge.

N’ayant que 15 ans, il s’en va alors sillonner les États-Unis dans le cadre d’une virée rock’n’roll pour écrire un article sur son groupe de musique préféré, loin de sa mère jouée par Frances McDormand, et de sa sœur interprétée par Zooey Deschanel.

William va faire la rencontre de son premier amour, Penny Lane, qui changera sa vie à jamais. Cette histoire s’inspirant de la propre vie de son réalisateur Cameron Crowe se pare d’un casting à toute épreuve, constitué d’innombrables têtes bien connues des amoureux du grand comme du petit écran.

Regardez ce classique gagnant à être connu dès aujourd’hui sur Sooner !

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire !