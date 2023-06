The Power, la nouvelle série fantastique qui vous fera voir le monde autrement

Disponible sur Prime Video depuis le 31 mars dernier, la série fantastique «The Power» redéfinit les rapports de force entre les hommes et les femmes. Un thriller haletant à ne louper sous aucun prétexte.

Crédit Photo : Prime Video

Vous aimez le suspense, la science-fiction ou encore la fantasy ? Si c’est le cas, la série The Power est faite pour vous. La raison ? Le show télévisé, disponible sur Prime Video depuis le 31 mars, vous fera voir le monde autrement.

Cette nouvelle série, adaptée du roman du même nom de l’écrivaine britannique Naomi Alderman, part d’un postulat passionnant : et si les femmes prenaient le pouvoir dans le monde entier ?

The Power : une série dystopique fascinante

Dans The Power, toutes les adolescentes de la planète développent un étrange pouvoir : celui d’électrocuter les gens à volonté du bout des doigts. Très vite, elles se rendent compte que cette faculté leur permet d’infliger une douleur fulgurante ou de donner la mort. Mais ce n’est pas tout ! Elles découvrent aussi qu’elles peuvent le transmettre à d’autres femmes plus âgées…

Ce «don» redéfinira alors les rapports de force entre les hommes et les femmes et donnera naissance à un nouvel ordre dans le monde. Les spectateurs suivront un groupe de personnages de Londres à Seattle, du Nigeria à l’Europe de l’Est.

Côté casting, Toni Colette (Hérédité) prête ses traits à Margot, maire démocrate de Seattle et mère de trois enfants. Toheeb Jimoh (The French Dispatch) interprète Tunde, un journaliste du Nigeria qui documente ce phénomène. De son côté, Ria Zmitrowicz (Three girls) joue le rôle de Roxy, la fille d’un criminel londonien qui utilisera son pouvoir pour se venger.

Crédit Photo : Prime Video

À noter que la première saison de The Power est composée de neuf épisodes, disponibles sur Prime Video. Désormais, vous savez ce qu'il vous reste à faire.