The Witcher saison 3 : date de sortie, casting, bande-annonce, intrigue... tout ce qu'il faut savoir

En décembre 2021, Netflix sortait la deuxième saison de The Witcher, deux ans après la première saison. Où en est la troisième ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur la suite de la série avec Henry Cavill : date de sortie, casting, bande-annonce, intrigue…

En décembre 2019, la première saison de The Witcher, série de fantasy médiévale avec Henry Cavill dans le rôle titre, était diffusée sur Netflix. Et l’adaptation de la saga littéraire polonaise Le Sorceleur, d’Andrzej Sapkowski, rencontrait un succès immédiat auprès des abonnés de la plateforme de streaming. Mais les fans de l’univers ont dû attendre deux ans avant de découvrir la suite. Crise sanitaire oblige, la deuxième saison a pris du retard. Elle n’a été dévoilé que deux ans après la première, en décembre 2021. Et pour la troisième saison, ils vont encore devoir attendre. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la suite de The Witcher.

The Witcher, saison 3 : tout ce qu’il faut savoir sur la suite de la série / Crédit photo : Netflix

Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 3 de The Witcher : date de sortie

Le tournage de la troisième saison de The Witcher a débuté en avril 2022 et s’est terminé en septembre 2022, après cinq mois de travail. «Quelle saison cela a été», s’est extasié Henry Cavill après le clip de fin. Et d’ajouter : «Je voulais juste vous remercier tous pour votre détermination et votre dévouement lors d’un tournage difficile. J’espère que vous pourrez tous prendre un repos bien mérité.» Il faut dire que le tournage a dû être interrompu, notamment quand l’interprète de Geralt de Riv a été testé positif au Covid. Désormais, la troisième saison est en post-production. Aucune date de sortie précise n’a été donnée, mais Netflix a annoncé que la suite de The Witcher serait diffusée à l’été 2023. Comme les deux premières saisons, elle devrait compter huit épisodes.

Le tournage de la troisième saison de The Witcher s’est terminé en décembre dernier / Crédit : Twitter

Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 3 de The Witcher : casting

Henry Cavill reprendra le rôle de Geralt de Riv dans la saison 3 de The Witcher. On retrouvera également Freya Allan (Cirilla Fiona Elen Riannon, aka princesse Ciri), Anya Chalotra (Yennefer de Vengerberg), Joey Batey (Jaskier), Royce Pierreson (Istredd), Anna Shaffer (Triss Merigold), Kim Bodnia (Vesemir), Mimi Ndiweni (Fringilla Vigo), Mecia Simson (Francesa Findabair), Mahesh Jadu (Vilgefortz de Roggeveen) ainsi que MyAnna Buring (Tissaia de Vries). Bart Edwards, qui joue le père de Ciri, Emhyr, présumé disparu, devrait avoir un rôle prépondérant dans la troisième saison de The Witcher, tout comme Cassie Clare qui interprète la sorcière Philippa Eihart. De nouveaux personnages devraient également leur apparition.

Henry Cavill dans la série The Witcher / Crédit photo : Netflix

Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 3 de The Witcher : intrigue

La troisième saison de The Witcher sera basée sur Le Temps du mépris, tome de la saga littéraire Le Sorceleur suivant Le Sang des Elfes qui a inspiré la deuxième saison. En voici le synopsis : « Alors que les monarques, les mages et les créatures du continent s’affrontent pour la capturer, Geralt embarque Ciri pour la cacher, bien déterminé à protéger sa nouvelle famille contre ceux qui veulent la détruire.Yennefer, qui s’est vu confier l’entraînement de la jeune fille, décide de l’emmener dans la forteresse d’Aretuza où elle espère en découvrir plus sur ses pouvoirs. À la place, ils se retrouvent au cœur d’un champ de bataille politique, magique et peuplé de tricheurs. Ils doivent riposter, mettre tout en œuvre pour éviter de se perdre les uns les autres.» Ça promet.

Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 3 de The Witcher : bande-annonce

Pour l’instant, Netflix n’a pas dévoilé de bande-annonce ou de teaser pour la troisième saison de The Witcher. Mais une première affiche a été révélée sur Twitter.

Affiche de la saison de The Witcher / Crédit photo : Netflix

Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 3 de The Witcher : spin-off

Cadeau de Noël : dimanche 25 décembre 2022, Netflix diffusera The Witcher : L’héritage du sang (Blood Origin, en VO), spin-off de la série, dont la bande-annonce a été dévoilé à la fin du dernier épisode de la deuxième saison. L’intrigue se déroulera 1 200 ans avant les aventures de Geralt, Ciri et Yennefer dans The Witcher, soit l’apparition du premier Sorceleur du continent. «Depuis que j’ai lu pour la première fois les livres de The Witcher, une question me brûle l’esprit : à quoi ressemblait vraiment le monde des Elfes avant l’arrivée cataclysmique des humains ?», a indiqué Declan de Barra, showrunner de la série, dans un communiqué. Réponse dans le spin-off, avec Sophia Brown dans le rôle d’Éile, guerrière de la garde royale qui veut devenir musicienne, Michelle Yeoh (vue dans Star Trek Discovery) dans le rôle de Scían, une elfe d’une tribu nomade à la recherche d’une épée ancestrale, et Laurence O’Fuarain (vu dans Vikings) dans la peau de Fjall, membre d’un clan de guerriers dévoué à la protection de son roi.

Extrait de la vidéo taser de The Witcher : Blood Origin / Crédit photo : Netflix