Tom Hardy fait une apparition surprise à une compétition d'arts martiaux et remporte le titre

Le CV de Tom Hardy est rempli de scènes de combat, que ce soit contre Batman dans le rôle de Bane, en incarnant l’alien Venom ou dans le film post-apocalyptique « Mad Max : Fury Road ». Et désormais, la star des blockbusters peut ajouter le titre de champion d'arts martiaux à sa liste de fauts faits.

Crédit : Sean Rosborough / SWNS

En effet, l’acteur anglais de 45 ans a remporté la médaille d'or aux 2022 UMAC Brazilian Jiu-Jitsu Open Championships, samedi, après être entré discrètement dans la compétition, ont indiqué les organisateurs. Alors que les spectateurs et les autres compétiteurs sont restés stupéfaits lorsque Tom Hardy s'est présenté dans un gymnase de la ville de Milton Keynes, en Angleterre, située au nord-ouest de Londres, à mi-chemin entre la capitale et Birmingham.

Mohamed Itoumaine, arbitre et porte-parole du tournoi Ultimate Martial Arts Championships, a déclaré mercredi que Hardy avait accepté de participer à la compétition après son apparition discrète au REORG Open Jiu-Jitsu Championship le mois dernier : « j’étais vraiment excité et impressionné parce qu'il m'a dit lors du championnat qu'il viendrait et il a tenu parole. » Mohamed Itoumaine a déclaré que l'UMAC n'a pas révélé la présence de la star hollywoodienne afin de ne pas ajouter de pression sur Hardy avant la compétition.

Et au moment de commencer ses combats, l’acteur britannique de 45 ans n’a pas failli à sa réputation de dur à cuire. Selon plusieurs témoins présents sur place, Tom Hardy a dominé sa catégorie et s'est qualifié étape par étape jusqu’à remporter le premier prix de la compétition. Les images publiées sur les réseaux sociaux montrent le comédien victorieux en sueur tenant son certificat établi à l'ordre de son vrai nom « Edward Hardy ».

Tom Hardy, un combattant de bon niveau

« Il est une ceinture bleue légitime. J'ai plus de 10 ans d'expérience en tant qu'arbitre et après l'avoir vu concourir pour la première fois au championnat REORG, je savais qu'il allait tout casser lors de cette compétition. Il faut être dévoué et travailler dur pour atteindre ce niveau. Il est techniquement, physiquement et mentalement compétent. C'est quelqu'un qui veut gagner de la meilleure façon possible, c'est-à-dire en soumettant son adversaire et en le faisant taper » a expliqué Mohamed Itoumaine. Ce dernier a fait savoir qu'il prévoyait d'organiser d'autres compétitions l'année prochaine et espérait que la star y participera.

Crédit : Sean Rosborough / SWNS

Crédit : Sean Rosborough / SWNS