Il ne vous reste qu'une semaine pour découvrir ce film adoré par les spectateurs sur Prime Video

Les plateformes permettent souvent de découvrir des programmes méconnus. C’est le cas avec ce film sur Prime Video, porté par Tom Hardy qui y livre une prestation incroyable saluée par le public.

Si vous avez déjà tout épluché sur Netflix, de ce film d’action français qui fait un carton dans le monde à cette série qui fait rire les spectateurs, on vous conseille d’aller faire un tour du côté de Prime Video.

Moins populaire que Netflix, Prime Video n’est pas en reste quand il s’agit de séries. Outre ce western ou cette série d’horreur, la plateforme de Jeff Bezos propose également de bons longs-métrages. Notamment celui-ci, inspiré d’une histoire vraie et salué à la fois par la presse et le public. Et bonne nouvelle, si vous aimez Tom Hardy, vous en aurez deux pour le prix d’un !

Crédit photo : Studiocanal

On veut bien sûr parler de Legend dans lequel Tom Hardy interprète les jumeaux Reggie et Ronnie Kray, célèbres gangsters britanniques qui ont terrorisé le Royaume-Uni. Voici le résumé fourni par Allociné : « Londres, les années 60. À la tête d’une mafia impitoyable, l’influence [des jumeaux Kray] paraît sans limites. Pourtant, lorsque la femme de Reggie incite son mari à s’éloigner du business, la chute des frères Kray semble inévitable… ».

Les spectateurs saluent la prestation dantesque de Tom Hardy

Crédit photo : Studiocanal

Ce film de gangsters a obtenu une moyenne de 3,7 sur 5 sur Allociné. Si la double prestation de Tom Hardy est largement applaudie, les spectateurs ont également été charmés par l’ambiance des années 1960 et ses décors soignés.

Legend est écrit et réalisé par un spécialiste du genre, Brian Helgeland, à qui l’on doit les scénarios de L.A. Confidential et Mystic River. S’il n’est pas parfait, Legend a majoritairement plu aux spectateurs. Sur Allociné, les internautes ont listé tous les aspects positifs du film et il n’en manque pas.

« Bravo à [Tom Hardy] pour cette double prestation très réussie et pourtant si différente d'un jumeau à l'autre.. » ; « La bande-son du film est sublime, on est totalement plongé dans les années 60 » ; « Malgré de petits défauts scénaristiques, "Legend" m'a plu de bout en bout et ne m'a pas ennuyé » ; « Humour so british, situation causasses, accès de violence, jeux de pouvoir, on retrouve ce que l’on attend d’un film de bandits », peut-on lire.

Si vous souhaitez découvrir Legend, on ne saurait que trop vous conseiller de ne pas tarder. Le film quitte Prime Video dans une semaine !