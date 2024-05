Festival de Cannes : la montée des marches mémorable et bouleversante de l'équipe du film “Un p'tit truc en plus”

Ce mercredi 22 mai, un rêve s’est réalisé pour Artus et une dizaine de comédiens : l’équipe du film “Un p’tit truc en plus” a monté les marches du festival de Cannes. Un moment inoubliable.

Le premier film réalisé par Artus, “Un p’tit truc en plus”, n’en finit pas de faire parler de lui. En l’espace de 20 jours, ce film a fait un carton au cinéma puisqu’il a enregistré plus de 3,4 millions d’entrées. Si cette production plaît, c’est en partie grâce à son casting : une dizaine de comédiens porteurs de handicap qui parlent et rient de leur différence.

Ce mercredi 22 mai, un rêve s’est réalisé pour toute l’équipe car les comédiens ont pu monter les marches du Festival de Cannes. Des sourires, de la bonne humeur et de l’émotion étaient au rendez-vous.

enfin des images sympas du festival de Cannes, loin de ces pin up aux décolletés profonds et a l'âme vide

des gens simples, des gens tout simplement pic.twitter.com/gUakHk5rX0 — Ecrins 🧗‍ (@Ecrins6) May 22, 2024

Marie Colin, l’une des actrices handicapées, a même fait quelques pas de danse dans sa robe de soirée couleur crème. L’ensemble de l’équipe est arrivée sur la chanson “Bande organisée” du collectif 13’Organisé et a mis le feu sur les marches.

“Marie, elle a la banane, il faut faire comme elle, il faut arrêter de faire la gueule. J’espère que ça va faire bouger les choses, il faut s’ouvrir à ces gens qu’on essaie de cacher la plupart du temps”, a affirmé Artus.

Crédit photo : @le_Parisien / X

Tous les acteurs n’ont pas hésité à répondre aux questions des journalistes, défiler sur le tapis rouge et poser pour les photographes, comme le font les plus grandes stars du cinéma. Un moment inoubliable qui a ému Artus, tout comme le public.

“Il faut que les acteurs en situation de handicap aient plus de rôles, soient plus présents, il ne faut plus avoir peur d’eux”, a affirmé Marc Riso, acteur.

“C’est mérité”

Ce grand moment était une belle revanche pour l’équipe du film car il y a quelques semaines, Artus a publié un message sur les réseaux sociaux affirmant qu’aucune marque de luxe n’avait accepté de prêter ses tenues aux comédiens. Finalement, le coup de gueule de l’humoriste n’est pas passé inaperçu puisque la troupe a été habillée par la marque de luxe Kering.

“Cannes, c’est depuis qu’on tourne que je veux leur faire monter les marches. Parce que je voyais des influenceurs, des machins, des gens, qui pour moi sont un peu moins légitimes. Et comme ils sont acteurs, j’avais envie de leur faire monter les marches”, a confié Artus.

La bonne humeur dégagée par les acteurs s’est également ressentie via les écrans, puisque de nombreux internautes ont tenu à s’exprimer sur les réseaux sociaux pour féliciter toute l’équipe : “La palme d’or, c’est mérité”, “Ça change des People sans intérêt ! Enfin une montée des marches digne, admirable, exceptionnelle”, “La plus belle et la plus émouvante montée des marches de Cannes jamais vue ! Ils sont tous beaux et joyeux, Sophiane est vraiment magnifique. Merci Artus de te dévouer et de défendre toutes ces personnes avec un petit truc en plus.”