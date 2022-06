Actrice, mannequin et activiste, Lily D. Moore brise les préjugés sur la trisomie 21

Du haut de ses 19 ans, Lily D.Moore rêve de devenir la première actrice porteuse de trisomie 21 à décrocher un Oscar. Coup de projecteur sur une jeune femme lumineuse et talentueuse.

C’est à l’âge de 6 ans que Lily D. Moore est tombée amoureuse de la scène lors de son premier cours d’art dramatique. À l’époque, la fillette atteinte de trisomie 21 rêvait de devenir comédienne.

Crédit Photo : Lily D. Moore / Instagram

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son souhait est devenu réalité quelques années plus tard. L’actrice, mannequin et défenseuse des droits des personnes handicapées de 19 ans est depuis apparue dans une vingtaine de productions, dont la série «Mes premières fois» (Netflix).

Lily D. Moore dans la série «Mes premières fois». Crédit Photo : Netflix

«Cela a toujours été l’un de mes rêves»

La jeune femme tient également son premier rôle principal dans le film «Color My World with Love». Cette comédie romantique raconte l’histoire d’amour entre deux personnes porteuses du syndrome de Down.

«Cela a toujours été l’un de mes rêves», a indiqué Lily D. Moore à propos du rôle au magazine People. «J’ai finalement eu cette chance». Aujourd’hui, elle ambitionne de devenir la première actrice trisomique à remporter un Oscar.

Crédit Photo : Hallmark Channel

La comédienne souhaite balayer les préjugés

Celle qui est suivie par 349 000 abonnés sur Instagram est également très soucieuse de son éducation. Outre sa carrière, cette dernière prévoit d’entamer des études de santé à l’Université de Clemson (Caroline du Sud) à l’automne prochain : «Je veux vraiment aider les gens et sauver des vies».

Mais ce n’est pas tout ! Lily D. Moore veut faire évoluer le regard du grand public sur le handicap «Les personnes atteintes du syndrome de Down ont des espoirs et des rêves, tout comme les gens ordinaires», a-t-elle confié au magazine américain.

Crédit Photo : Lily D. Moore / Instagram

Avant d’ajouter : «Nous voulons trouver un travail, aller à l’université et tomber amoureux, vivre de manière indépendante et nous marier. Nous n’avons pas besoin de pitié».

Vous l’aurez compris, Lily D. Moore est déterminée à briser les tabous !