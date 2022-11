Une danseuse ukrainienne de 10 ans touche le jury de « La France a un incroyable talent », ne manquez pas l'épisode 5

Mardi dernier, M6 a diffusé le quatrième épisode de « La France a un incroyable talent ». L’occasion pour les spectateurs de découvrir des numéros inédits, à la fois spectaculaires et touchants.

La compétition continue pour l’émission « La France a un incroyable talent ». Mardi 8 novembre, M6 a diffusé le quatrième épisode de la compétition, qui devient de plus en plus intense. Les candidats s’enchaînent et rivalisent d’originalité et de performances pour nous éblouir. Au programme : de la danse, du chant, de l’acrobatie et des numéros toujours plus impressionnants.

Sans plus tarder, voici nos trois coups de cœur de la soirée.

Des danseuses s’envolent à une hauteur vertigineuse

Parmi les numéros marquants de cette soirée, le groupe Eventi verticali a toute sa place. Les trois danseuses ont proposé un numéro de danse verticale.

Crédit photo : M6

Pour assister au spectacle, le jury est sorti à l’extérieur et pour cause : le numéro se déroulait sur une scène en trois dimensions, à 40 mètres de hauteur. Cette performance unique a convaincu les jurés qui ont offert 4 oui aux voltigeuses, leur permettant d'accéder à la prochaine étape.

Des acrobates obtiennent le Golden Buzzer

Le groupe Circus Baobab a marqué la soirée, à la fois par sa performance et par son histoire. Ces 13 jeunes, venus d’Afrique et issus de familles pauvres, se sont rencontrés dans la rue et se sont exercés dans une école de cirque.

Crédit photo : M6

Grâce à leur travail acharné et leur confiance mutuelle, ils ont offert un spectacle incroyable mêlant danse et acrobaties. Ils ont obtenu un Golden Buzzer ainsi qu’une standing ovation de la part du jury et du public.

Une danseuse Ukrainienne touche le jury

Après avoir admiré des numéros spectaculaires, l’émotion a envahi le plateau quand Karina s’est avancée sur la scène. Cette petite fille de 10 ans est arrivée en France il y a quelques mois, après avoir fui l’Ukraine. Sur le plateau, elle a livré un grand moment d’émotion en interprétant une danse acrobatique, ce qui lui a permis d’accéder à la prochaine étape à l’unanimité.

Crédit photo : M6

Cette semaine, la compétition va se poursuivre et les participants devront redoubler d’efforts pour convaincre les jurés et obtenir leur place pour la suite de l’aventure. Ne manquez pas le prochain épisode de « La France a un incroyable talent », diffusé mardi 15 novembre à partir de 21h10 sur M6.