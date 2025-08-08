Spin-off de la série culte “The Office”, “The Paper” se révèle à travers une première bande-annonce hilarante

Douze ans après la fin de la série “The Office”, la chaîne Peacock donne naissance à une série dérivée intitulée “The Paper, pour laquelle une première bande-annonce a été dévoilée.

“Il y a quelques années, l’équipe d’un documentaire a filmé l’histoire de Dunder Mifflin. Maintenant, ils ont trouvé un nouveau sujet”

Dès les premières secondes de la bande-annonce, la couleur est annoncée. “The Paper” reprend les codes de la série culte “The Office”, filmée sous forme de faux documentaire suivant le quotidien d’employés de bureau.

Crédit photo : Peacock

Si “The Office” s’immisçait dans la vie d’une société spécialisée dans le papier, “The Paper” va suivre le quotidien du personnel du Truth-Teller, un journal en difficulté, situé à Toledo dans l’Ohio. Le journal, qui existe depuis plus de 100 ans, est tellement en difficulté que son propriétaire vend également du papier hygiénique et des housses de siège de toilette.

Dans cette situation, Ned Sampson (Domhnall Gleeson), est déterminé à redorer le blason du journal en tant que rédacteur en chef afin de le ramener à son ancienne gloire. Cependant, il n’a pas d’argent pour payer les journalistes, alors il recrute des bénévoles parmi le personnel non éditorial existant du journal tandis que l’équipe documentaire suit ses efforts.

Crédit photo : Peacock

Une bande-annonce hilarante

Au casting, les fans de The Office reconnaîtront certainement l’acteur Oscar Nuñez qui reprend son personnage d’Oscar Martinez, ancien comptable de Dunder Mifflin. Sabrina Impacciatore (The White Lotus) devrait être la nouvelle Michael Scott au féminin. Enfin, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young et Tim Key complètent la distribution.

Crédit photo : Peacock

Aux manettes de The Paper, on retrouve Greg Daniels à la création, lui qui a été le showrunner de “The Office” pendant plusieurs saisons. Il est associé à Michael Koman, créateur du docu-réalité comique “Nathan For You”. Greg Daniels a déclaré qu’une grande partie de l’équipe qui a travaillé sur "The Office" travaillera également sur la série "The Paper".

Pour sa première saison, la série “The Paper” sera composée de 10 épisodes et sera diffusée à partir du 4 septembre avec quatre premiers épisodes. Ensuite, il y aura deux épisodes chaque semaine à découvrir jusqu’au 25 septembre.