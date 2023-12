La BA de GTA 6 réalise des records et devient la 3e vidéo la plus vue sur Youtube en moins de 24 heures

Moins de vingt-quatre heures après sa diffusion sur le net, la bande-annonce du jeu vidéo brise tous les records. Elle réalise en quelques heures ce que le précédent opus a mis douze ans à faire.

Ce mardi 5 décembre, peu après minuit, l’éditeur de jeux vidéo Rockstar Games dévoilait la bande-annonce de Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur Youtube. En moins de vingt-quatre heures seulement, la bande-annonce a été visionnée plus de 100 millions de fois sur la plateforme de streaming.

Un chiffre record qui montre combien GTA est encore à ce jour l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde. Le dernier opus en date de la franchise s’annonce d’ores et déjà comme le jeu le plus attendu de la décennie.

Une tendance qui se confirme puisque le trailer de GTA 6 est tout simplement devenu la troisième vidéo la plus vue de l’histoire de Youtube en l’espace de 24 heures, rappellent nos confrères de BFMTV. Le trailer est devancé par deux titres du groupe de K-pop coréen BTS : Butter et Dynamite dont le premier a réuni 108,2 millions de vues en 2021 et le second 101,1 millions de vues un an plus tôt.

Grand Theft Auto VI brise tous les records sur Youtube

En plus de placer sa bande-annonce sur le podium des vidéos les plus vues en 24 heures, Grand Theft Auto VI peut également se targuer de faire mieux que Mr Beast, le célèbre Youtubeur américain. Le créateur de contenus le plus suivi au monde détenait jusqu'alors le précédent record pour une vidéo non musicale avec 59,4 millions de vues. GTA le brise en accumulant 90,6 millions de visionnages.

The GTA 6 trailer just broke our record for most views on YouTube in 24 hours pic.twitter.com/Wz7yngC8u4 — MrBeast (@MrBeast) December 5, 2023

Dans le même temps, GTA égale son précédent record, détenu par Grand Theft Auto V. En 2011, Rockstar Games publiait en effet les premières images de GTA 5. En 12 ans, ce trailer a été vu 100 millions de fois. Un chiffre que GTA 6 n'aura mis que quelques heures à égaler…

La saga Grand Theft Auto est le deuxième jeu vidéo le plus vendu au monde avec 190 millions de ventes, derrière Minecraft.