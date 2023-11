Vice-Versa 2 : Découvrez Anxiété, la nouvelle émotion déjantée qui va semer la pagaille dans la tête de Riley

Après la sortie de Vice-Versa en 2015, qui avait connu un immense succès, un deuxième film va sortir en salles en juin 2024. Un premier teaser a été dévoilé, dans lequel une nouvelle émotion fait son apparition.

Vice-Versa est un film d’animation produit par les studios Pixar qui est sorti en 2015. Il raconte l’histoire de Riley, une préadolescente dont la vie a été chamboulée à cause du déménagement de ses parents. Dans sa tête, les émotions prennent vie sous la forme de personnages et se bousculent. On rencontre Joie, Tristesse, Colère, Dégoût et Peur.

Peu de temps après sa sortie, Vice-Versa a reçu l’Oscar du meilleur film d’animation. Récoltant 860 millions de dollars de recettes, il s’agit du sixième plus grand succès de Pixar. La suite est donc particulièrement attendue.

La nouvelle émotion de Riley

Vice-Versa 2 se penchera sur l’adolescence de Riley. Dans cette période bouleversante, de nouvelles émotions vont apparaître. Pour faire patienter les fans jusqu’à la sortie du film, Pixar a dévoilé son tout premier teaser dans lequel nous faisons la rencontre d’une toute nouvelle émotion : Anxiété. Ce personnage orange à la chevelure ébouriffée et aux yeux exorbités va faire des travaux dans la tête de Riley et représentera toutes les insécurités de l’adolescente.

Par la suite, d’autres émotions vont arriver comme Honte, Ennui et Envie, et vont semer la pagaille dans la tête de Riley. Pour les découvrir, il faudra patienter jusqu’au 19 juin 2024, date de la sortie du film au cinéma.