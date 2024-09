Découvrez d'urgence ces 3 séries Disney+ primées aux Emmy Awards !

À l’occasion de la prestigieuse cérémonie des Emmy Awards, trois séries disponibles sur Disney+ ont été récompensées et ont raflé des dizaines de trophées.

Si vous avez un abonnement Disney+ et que vous souhaitez découvrir de nouvelles séries, on vous recommande de foncer sur les programmes de la plateforme primés aux Emmy Awards. Cette cérémonie, qui récompense chaque année les meilleures émissions de la télévision, s’est déroulée le 15 septembre dernier à Los Angeles.

Lors de cette édition 2024, Disney+ a dominé la compétition puisque trois séries de la plateforme de streaming ont remporté à elles seules 32 prix. Voici quels sont ces programmes, à découvrir immédiatement !

Shogun

Crédit photo : Disney+

Cette mini-série dramatique, réalisée par le studio FX, a conquis tout le monde puisqu’elle a remporté 18 prix sur 25 nominations, un record. Ce programme retrace les conflits et rivalités politiques au Japon, en 1 600, à l’aube d’une guerre civile. Shogun a été élue meilleure série dramatique et a reçu le prix de la meilleure réalisation.

Côté casting, Hiroyuki Sanada a reçu le trophée du meilleur acteur et Anna Sawaj de la meilleure actrice. Montage, costumes, coiffures, maquillage, décors, cascades… Tout a été récompensé lors de la cérémonie.

The Bear

Crédit photo : Disney+

Voici une autre série du studio FX à ne pas manquer. Ce programme surfant entre comédie et drame suit le parcours d’un jeune chef qui doit reprendre un restaurant familial à Chicago suite au suicide de son frère. Le cuisinier doit jongler entre ses responsabilités, un personnel peu agréable ainsi que des relations familiales compliquées.

Lors de la cérémonie, The Bear a reçu 11 prix pour sa deuxième saison, après en avoir remporté 10 l’année dernière. Jeremy Allen White a été élu meilleur acteur tandis que Liza Colon-Zayas et Ebon Moss-Bachrach ont reçu le prix des meilleurs seconds rôles masculin et féminin.

Only Murders in the Building

Crédit photo : Disney+

Cette série retrace l’aventure de trois inconnus qui ont une vraie passion pour les faits divers et les affaires criminelles. Tous les trois liés à un meurtre, ils décident d’enquêter sur la mort mystérieuse d’un voisin de leur immeuble, à New York. La saison 3 a été largement récompensée lors des Emmy Awards puisqu’elle a reçu les prix de la meilleure composition musicale, la meilleure musique originale et paroles ainsi que le meilleur design de production.

Là aussi, le casting est de haute volée puisque les personnages principaux sont incarnés par Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short. À noter que la saison 4 est d’ores et déjà disponible sur Disney+.

On vous a convaincu ? Alors n’hésitez pas à regarder ces trois séries sur Disney+ et découvrir les autres programmes de la plateforme. Si vous n’avez pas encore d’abonnement, c’est le moment ou jamais : une promotion est en cours et vous permet de bénéficier d’un mois à 1,99 euro au lieu de 5,99 euros. Ne manquez pas cette offre disponible jusqu’au 27 septembre !