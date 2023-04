Johhny Depp a exposé sa première collection de peintures et elles se sont vendues pour une fortune

On connaissait le Johnny Depp acteur et musicien, il y a désormais le Johnny Depp artiste peintre. Quelques mois après son procès très médiatisé contre son ex-femme Amber Heard, l’acteur star de Pirates des Caraïbes trouve un second souffle dans la peinture.

Crédit : Instagram

Castle Fine Art, une galerie basée au Royaume-Uni, a exposé 780 portraits peints par Johnny Depp. Les portraits ont été vendus 5,400 dollars chacun (soit 4949 euros), ce qui n’a pas empêché les fans de l’acteur et d’art de se jeter dessus via le site officiel de la galerie.

À tel point qu’en l’espace de vingt minutes, le site a planté en raison des trop nombreuses personnes connectées. Pour cette première collection d’art intitulée Friends & Heroes, l’acteur a gagné pas moins de 3,6 millions de dollars (3,2 millions d'euros) pour ses ventes en ligne.

Johnny Depp a réalisé des portraits de personnalités « qu'il a bien connu et qui l'ont inspiré en tant que personne », comme Liz Taylor, Bob Dylan, Keith Richards, River Phoenix et bien d’autres encore.

« Johnny Depp est aussi un artiste et un créateur à part entière »

Crédit : Instagram

La collection de l’acteur n’est pas un coup d’essai ou un caprice. La galerie indique « qu’il est moins connu que [Johnny] Depp est aussi un artiste et un créateur à part entière, ayant découvert un amour inné pour le dessin et la peinture dans son enfance, bien avant que la musique et le cinéma n'apparaissent pour la première fois dans sa vie ».

L’interprète de Jack Sparrow revient donc à ses premiers amours et son travail semble avoir séduit les amateurs de peinture. La « première collection Friends & Heroes de Depp est maintenant officiellement épuisée », avait tweeté la galerie tandis que des fans frustrés s’étaient plaints de ne pas avoir pu participer à la vente.

Crédit : Instagram

« Pendant de nombreuses années, je me suis vraiment tenu strictement au travail quotidien de l'industrie cinématographique, même si dans mon cœur et pour toujours j'ai été musicien, et j'ai toujours eu besoin de m'évader avec une feuille de papier vierge, que ce soit pour écrire, dessiner ou peindre une toile vierge », raconte l’acteur dans une vidéo promotionnelle.

« [...] Voir réagir les gens comme ils l'ont fait, si positivement, à tout ce que j'ai fait est très émouvant », a confié Johnny Depp. Ce dernier envisagerait de s’éloigner de l’industrie cinématographique pour se consacrer aux arts créatifs qui lui servent de catharsis.

Mais avant cela, on retrouvera Johnny Depp dans le film français La Favorite dans lequel il tient (en français) le rôle de Louis XV.