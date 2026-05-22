Zombies, catastrophe et thriller, ne ratez pas ces 3 films en VOD cette semaine

On regarde quoi ce soir à la télé ? Pourquoi ne pas opter pour la VOD ? Et pour les films à regarder, on s’occupe de tout, puisqu’on vous propose 3 longs-métrages en tous genres.

Avec la quantité de films disponible, il est compliqué de tout regarder. Heureusement, la vidéo à la demande vous permet de voir les meilleurs films, ceux à côté desquels vous seriez passé.

Pour vous mâcher le travail et vous éviter de perdre un temps fou à choisir le film du soir, on vous propose 3 longs-métrages récents et de qualité à (re)découvrir depuis chez vous, en VOD. Au programme : un film de zombies, un film catastrophe à grand spectacle et un thriller politique.

3 films à découvrir en VOD

28 ans plus tard : Le Temple des morts (SONY)

28 ans plus tard est un classique du film de zombies. Le Temple des morts est le deuxième volet de la nouvelle trilogie (le quatrième en tout) initiée par Danny Boyle 2002. Si vous pensiez qu’il n’y avait que les zombies (ou plutôt les infectés) qui étaient inquiétants, vous vous trompez. La présence d’une secte dans les parages pourrait semer le chaos bien plus qu’on ne le croit. Effrayant et envoûtant, 28 ans plus tard : Le Temple des morts est le film parfait pour passer une soirée sous le signe de l’horreur. Attention cependant à quelques scènes qui ne lésinent pas sur la violence.

Greenland 2 : Migration (METRO)

Vous aimez les sensations fortes et les films catastrophes ? Alors Greenland 2 : Migration est fait pour vous. Dans cette suite, qui arrive six ans après le premier opus, on retrouve Gerard Butler et Morena Baccarin parmi les derniers survivants d’une Terre en ruines. Ici, la famille Garrity quitte son bunker pour se rendre dans le sud de la France où se situe un refuge accueillant. Mais sur leur route, les Garrity vont devoir faire face à de nombreux obstacles aussi bien humains que climatiques. Sensations fortes garanties.

Le Mage du Kremlin (GAUMONT)

Plongez dans les années 1990 en Russie alors que l’URSS s’effondre. Un producteur de télé, Vadim Baranov, va bientôt devenir le conseiller d’un ancien agent du KGB qui désire le pouvoir plus que tout . Son nom : Vladimir Poutine. Pour incarner ce dernier, c’est Jude Law qui lui prête ses traits avec une ressemblance assez frappante. Dans le rôle de son conseiller, on retrouve Paul Dano (There Will Be Blood), impeccable. C’est au réalisateur français Olivier Assayas que l’on doit ce thriller passionnant et maîtrisé. Parfait pour combler vos lacunes en géopolitique.