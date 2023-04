À 35 ans, il démissionne pour réaliser son rêve, sa mère le prend pour un fou

Patrick Lopez, un sportif de 35 ans, a décidé de tout quitter pour faire un tour d’Europe en vélo. L’objectif de son voyage : sensibiliser à l’environnement et à la protection des océans.

Patrick Lopez est un homme âgé de 35 ans qui vit à Lyon. Cet ancien champion de France d’aviron a beaucoup voyagé dans sa vie, mais aujourd’hui, il est à la recherche de nouvelles expériences. Pour réaliser l’un de ses rêves, il a pris une décision radicale : démissionner pour partir faire un tour d’Europe à vélo.

À voir aussi

Crédit photo : Pat'Trip

“J’ai toujours aimé me lancer des défis, notamment dans le sport, a-t-il affirmé. Mais aujourd’hui, je ressens ce besoin de me dépasser une nouvelle fois tant mentalement que physiquement. Mes proches me soutiennent mais ma mère a très peur pour moi. Elle pense que je suis fou !”

Le tour d’Europe à vélo

Ainsi, Patrick Lopez va partir de Lyon en juin 2023. Il compte pédaler pendant 4 000 kilomètres pour traverser neuf pays d’Europe : la France, le Liechtenstein, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Slovénie, la Croatie et l’Italie, avant de revenir à Lyon.

“J’aimerais rouler environ 50 kilomètres par jour, a-t-il affirmé. Mais je m’accorderai des jours de repos pour visiter les capitales car l’objectif n’est pas d’avancer tête baissée. J’ai surtout envie de profiter du moment, de m’évader et de me ressourcer. Le plus dur sera de garder un rythme constant mais je ne me mets aucune pression. Ce n’est pas une compétition. Je veux prendre un maximum de plaisir.”

Pendant son voyage, Patrick espère rencontrer de nombreuses personnes. S’il le peut, il aimerait dormir chez l’habitant afin de se reposer, prendre des douches et partager des moments avec des inconnus. Cet homme, qui a l’habitude de vivre entouré, redoute la solitude que pourrait lui apporter ce voyage.

Sensibiliser à la protection de l’environnement

Avant de revenir en France il y a trois mois, Patrick a vécu au Canada pendant douze ans. En découvrant ce pays, il est tombé amoureux de la nature et a pris conscience de son impact écologique. En réalisant ce tour d’Europe à vélo, il souhaite sortir de sa zone de confort et prouver que l’on peut voyager sans polluer la planète. Il espère également sensibiliser un maximum de personnes à la cause environnementale.

“J’ai énormément pris l’avion dans ma vie et je suis conscient de l’impact carbone que cela génère. J’ai décidé de voyager avec une démarche plus responsable, plus écologique qui me tient à coeur. Je veux prouver que l’on peut voyager autrement et facilement, sans polluer la planète. Il faut tout faire pour la protéger”, a-t-il déclaré.

Quelques jours avant de partir, Patrick va créer une cagnotte en ligne dont l’argent sera reversé à The Ocean Cleanup, une association qui lutte contre la pollution des océans.

“C’est une cause qui me tient à coeur. Il faut savoir qu’en nettoyant 1 000 de nos plus gros cours d’eau, nous pouvons réduire la pollution flottante des océans de 80%”, a-t-il déclaré.

Ce n’est donc pas une simple coïncidence si l’itinéraire de Patrick a la forme d’un poisson. En voyageant, il souhaite sensibiliser à l’écotourisme et soutenir la protection des océans.