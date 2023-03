En dessinant un vélociraptor avec leur vélo, quatre Français battent un record du monde

En réalisant un parcours à vélo de 1025 kilomètres entre le Cher et l’Allier, quatre français ont réalisé le plus grand dessin sur leur GPS en reproduisant un vélociraptor.

Depuis quelques années, le “Strava Art” est devenu une réelle mode qui délivre des créations de plus en plus inventives. Cette expression artistique est associée à la célèbre application permettant d’enregistrer ses activités sportives grâce au GPS.

Elle consiste à tracer un itinéraire depuis ce créateur d’itinéraire, puis à le parcourir à pied ou à vélo pour que la trace GPS enregistrée lors de la course forme le dessin imaginé. Une façon originale et amusante de faire du sport donc !

Ainsi, quatre cyclistes français se sont amusés à reproduire un itinéraire prenant la forme d’un vélociraptor sur la carte de la France, entre le Cher et l’Allier. Au total, le dessin s’est réalisé sur une distance de 1025 kilomètres, ce qui constitue le record du monde du plus grand dessin réalisé avec GPS sur un vélo.

Crédit photo : Maxime Brugère / Strava

Un défi réalisé en moins de 44h

Les quatre amis, Maxime Brugère, Florent Arnaud, Franck Delorme et Nicolas Meunier, avaient d’abord construit l’itinéraire en amont avant de commencer leur parcours. Un défi réalisé en 43 heures, 47 minutes et 26 secondes.

Après leur exploit, Maxime Brugère a expliqué leur démarche sur Strava, et le choix de dessiner un dinosaure est loin d’être anodin : “Les dinosaures sont la preuve que des espèces aussi fortes peuvent disparaître rapidement, et c’est ce que nous vivons actuellement avec la sixième extinction de masse. Nous sommes les principaux responsables de cette crise environnementale, mais aussi ses principales victimes. Par conséquent, l’avenir est entre nos mains et le vélo est l’un des meilleurs moyens de contribuer au changement”.

Ce n’est pas la première fois que ce groupe d’amis cyclistes réalise un dessin avec leur GPS. En effet, en 2020, ils avaient déjà dessiné un tyrannosaure de 200km et l’année d’après, ils avaient réalisé un diplodocus sur la même distance. Cette fois-ci, ils ont donc vu les choses en bien plus grand pour taper un record du monde.