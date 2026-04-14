Voici pourquoi vous devez compter le nombre d'insectes sur la plaque d'immatriculation de votre voiture

Aujourd'hui, on vous explique pourquoi vous devriez tous compter le nombre d'insectes sur votre plaque d'immatriculation après vos trajets en voiture.

Ce lundi 13 avril, une étude a été lancée en France, à laquelle tous les automobilistes français sont conviés à participer. Comme l’explique le Muséum national d’histoire naturelle, les conducteurs sont appelés à télécharger l’application “Bugs Matter” pour compter le nombre de traces d’insectes sur leur plaque d’immatriculation après un trajet en voiture.

Crédit photo : iStock

Le principe est simple : avant de prendre votre voiture, nettoyez votre plaque d’immatriculation. Une fois le trajet effectué, prenez une photo de votre plaque et importez-la dans l’application. Cette dernière fonctionne avec l’intelligence artificielle qui, en analysant l'image, va compter le nombre d’impacts d’insectes après le trajet effectué.

Photographier sa plaque d’immatriculation

Si les chercheurs ont choisi d’analyser la plaque d’immatriculation des véhicules plutôt que le pare-brise, c’est parce que la taille de la plaque est identique sur toutes les voitures, ce qui assure une meilleure comparaison. Pour avoir un maximum de données, les chercheurs invitent tous les automobilistes à participer à cette large étude.

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Crédit photo : Office pour les insectes et leur environnement

L’objectif de cette application est d’aider les chercheurs à mieux comprendre le déclin des populations d’insectes, qui disparaissent à cause de l’agriculture intensive, la pollution et le changement climatique. Selon un rapport de l’ONU, un million d’espèces pourrait disparaître de la Terre à cause de ces facteurs.

Les insectes disparaissent

Vous avez peut-être fait le constat vous-même : en été, les insectes sont moins nombreux et votre pare-brise est plus propre quand vous conduisez par rapport aux années précédentes. Malgré cela, il est difficile de se rendre compte de la disparition des insectes et de la quantifier. Pourtant, les insectes sont en déclin sur notre planète. En 27 ans, plus de 75% de la biomasse d’insectes se serait effondrée. La disparition de ces petites bêtes représente un danger pour la biodiversité puisque les insectes jouent un rôle important dans l’écosystème. Ils contibuent à la fertilité des sols, sont indispensables à la reproduction des plantes et sont une ressource alimentaire pour de nombreuses espèces, comme les oiseaux.

Ce programme a déjà été lancé au Royaume-Uni et en Irlande. Les chercheurs ont pu analyser plus de 25 000 trajets qui ont révélé une baisse moyenne de 19% de traces d’insectes par an depuis 2021. Un signal alarmant pour la biodiversité.