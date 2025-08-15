Au Japon, il est normal et accepté de faire des siestes au bureau

Au pays du soleil levant, il est coutume de faire une sieste sur son lieu de travail. Une pratique reconnue appelée « inemuri ».

Cela nous est tous déjà arrivé : le fameux coup de fatigue qui se manifeste après la pause déjeuner au travail.

Face à cette situation, deux options s’offrent à nous : combattre cette somnolence en enchaînant les tasses de café ou s’isoler - discrètement - aux toilettes pour piquer un somme sur la cuvette des WC.

Vous l’ignorez peut-être, mais la sieste est la bienvenue au Japon. Cette pratique culturelle porte un nom : l’inemuri. Un terme qui signifie « dormir tout en étant présent ».

« Loin d'être considérées comme de la paresse, ces courtes siestes publiques sont un signe de dévouement, suggérant que la personne a travaillé si dur qu'elle s'est momentanément assoupie », décrit le média Pubity.

Bureau, en réunion, transports en commun…Ces pauses express se pratiquent partout.

Une pratique qui rime avec bienfaits

La sieste japonaise dure en moyenne 18 minutes. Celle-ci présente de nombreux bienfaits. C’est en tout cas ce qu’affirme le neuroscientifique britannique Tj Power.

Le spécialiste assure sur sa page Instagram que l’inemuri permettrait de « recharger notre cerveau après plusieurs heures passés devant un écran ».

Selon ses propres mots, cette micro-sieste a été conçue « pour dissiper le brouillard mental et améliorer la motivation ».

Crédit Photo : iStock

Cette méthode améliorait aussi la productivité, la mémoire et la santé cardiovasculaire. Ce n’est pas tout. Ce temps de repos serait susceptible de diminuer le stress et d’éviter l’épuisement professionnel.

« N'oubliez pas que nos corps sont tous dans des états différents. Il se peut que votre corps ait besoin d'une sieste plus longue si vous êtes vraiment épuisé. Dans ce cas, je vous recommande d'augmenter le temps que vous passez à dormir la nuit lorsque cela est possible », met en garde Tj Power.

Pour profiter des avantages de la sieste nippone, il est recommandé se s’assoupir dans un espace calme et peu lumineux.

Crédit Photo : iStock