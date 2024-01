“Tenez bon !” : Le Japon subit un séisme d'une magnitude 7,6, des personnes toujours recherchées sous les décombres

Le 1ᵉʳ janvier 2024, le Japon a été frappé par un violent séisme d’une magnitude de 7,6 sur l’échelle de Richter. On vous en dit plus sur ce triste évènement.

Coup dur en ce début 2024 pour le Japon. Le pays Nippon a été frappé ce 1ᵉʳ janvier par un violent séisme de 7,6 sur l’échelle de Richter, entrainant par la suite une alerte tsunami.

Comme le rapporte LADbible, ce séisme a été très violent et a fait de nombreux dégâts : des routes détruites, des arbres tombés, des bâtiments effondrés... Pour l’instant, le Japon fait état de 48 victimes dans le pays, tandis que d’autres personnes sont portées disparues ou bien blessées.

Selon l’AFP, qui a interrogé des habitants, la secousse aurait été “très puissante”. Un habitant aurait même confié : "Quelle terrible façon de commencer l'année”. Pour rappel, le séisme est survenu ce lundi à 16h10 heure locale. Au total, ce sont plus de 150 secousses recensées qui auraient été ressenties dans tout le pays.

À ce jour, l’alerte Tsunami aurait été levée, mais les autorités œuvrent dans tout le pays afin de venir en aide à des potentielles personnes disparues ou blessées encore sous les décombres.

