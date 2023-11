Vieux de 300 ans, un arbre légendaire de la forêt de Brocéliande déraciné par la tempête Ciaran

Dans la forêt de Brocéliande se trouvait un arbre tricentenaire, très célèbre dans la région. Malheureusement, il n’a pas survécu au passage de la tempête Ciaran et a été déraciné à cause des vents violents.

La forêt de Brocéliande est une immense forêt qui s’étend sur 7 000 hectares, en Bretagne. Il s’agit du plus grand massif forestier de la région. Dans cette forêt se trouvait le hêtre de Ponthus, un arbre mythique planté dans la terre depuis plus de 300 ans. Cet arbre tricentenaire était une vraie légende dans cette forêt et l’un des arbres des plus célèbres de Bretagne. Il s’agissait d’un lieu de retrouvailles pour les amateurs de contes, de légendes et de rites druidiques. Selon la légende arthurienne, cet arbre était le gardien des ruines du château de Ponthus.

Malheureusement, le hêtre a été déraciné lors du passage de la tempête Ciaran, à cause des violentes rafales de vent survenues dans la nuit du 1er au 2 novembre. Dans la région, le vent a soufflé jusqu’à 112 km/h, causant de nombreux dégâts.

L’un des plus beaux arbres de la forêt de #Brocéliande est parti, le hêtre de Pontus est a terre ? #Ciaran pic.twitter.com/fg9IoxDjpW — Latelierdemala (@LatelierdeMala) November 3, 2023

Cependant, l’arbre était vulnérable depuis quelque temps et était arrivé à la fin de sa vie, fragilisé par la chute d’arbres voisins atteints d’un parasite.

“Il avait fallu récolter l’ensemble de son entourage forestier et, à regret, les arbres les plus proches qui à la fois l’avaient protégé et désormais, le menaçaient. Nous l’avons protégé jusqu’au bout mais il était arrivé au bout de sa vie. Son effacement du paysage nous émeut… Mais tout autour de ce géant cassé par la force de la tempête foisonnent déjà de jeunes hêtres et chênes, témoins de la vitalité et de la pérennité de la forêt. Au bout du bout, c’est la puissance du renouvellement forestier qui l’emporte, telle la jeunesse”, a assuré Guy de Courville, cogérant du groupement forestier (GFVF).

Un arbre mythique s’effondre

Cette disparition a affecté de nombreux habitants des alentours, tristes de voir cet arbre mythique disparaître. C’est le cas de Philippe Manguin, un photographe qui a beaucoup immortalisé cet arbre tout au long de sa carrière.

“C’était un survivant… Il avait réussi à tenir face à la tempête de 1998 et il se défendait depuis plus de dix ans face aux assauts du vent, a-t-il commenté, ému. Ce matin, en partant de chez moi, je ne l’ai pas aperçu. J’étais un peu inquiet. Et puis on m’a confirmé qu’il s’était effondré… Nous sommes tous très tristes. Il était notre grand sage de la forêt. Pour tous les gens qui le connaissaient, c’était un symbole. On le voyait de très loin. Campé sur sa crête, il dominait toute une partie de la forêt. Il était absolument majestueux et dégageait une puissance mystique. Il avait aussi quelque chose de rassurant, de protecteur.”

Mais comme le rappelle les forestiers, bien que cet arbre ait disparu, la forêt de Brocéliande est quant à elle toujours là, pleine de magie et de mystères.