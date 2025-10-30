Cet arbre est capable de produire de l'or grâce à des microbes invisibles

En Finlande, des chercheurs ont découvert l’existence d’un processus discret chez les épicéas communs. Des bactéries nichées dans les aiguilles d’épicéas transforment l’or dissous en nanoparticules invisibles. Une découverte qui révèle une interaction biologique insoupçonnée entre micro-organismes et métaux.

Cette découverte pourrait changer la manière de localiser les gisements aurifères tout en ouvrant la voie à des méthodes écologiques de dépollution des environnements miniers. Près du gisement de Tiira en Finlande, des chercheurs de l’Université d’Oulu et du Geological Survey of Finland ont analysé les couverts d’épicéas communs et trouvé des nanoparticules métalliques là où personne ne s’y attendait.

L’or se trouve à l’intérieur des feuilles, non saupoudré à la surface, et il apparaît à côté de communautés bactériennes spécifiques. La découverte, publiée dans Environmental Microbiome, recadre la prospection tout en suggérant une voie plus propre pour l’exploitation minière et la surveillance environnementale.

Les scientifiques ont échantillonné 138 aiguilles d’épicéas de Norvège sur 23 arbres près du gisement. La microscopie et le séquençage génétique ont révélé des nanoparticules d’or dans quatre arbres.

Les particules se trouvent dans la structure interne de la feuille, protégées par des matrices de biofilm. Ces matrices ont hébergé des communautés bactériennes corrélées à la présence d’or, ce qui renforce l’idée d’un conduit vivant entre la chimie du sol et les signaux de canopée provenant des sapins.

L’équipe a montré que les indices métalliques ne recouvrent pas la surface de l’aiguille. Au lieu de cela, l’or s’intègre dans le tissu. Ce placement exclut une simple contamination atmosphérique. Parce que les dépôts internes s’alignent avec les microbes, la canopée devient une archive biologique des processus souterrains.

Les épicéas comme indices vivants sous la canopée

La découverte souligne une vision plus large des microbiomes forestiers. Les aiguilles, les racines et la rhizosphère échangent des fluides et des signaux. Bien que l’absorption de métaux par les plantes soit connue, ces résultats indiquent des endophytes résidents comme catalyseurs. Les arbres, leurs microbes et l’eau souterraine créent ensemble un sentier nanométrique. Les prospecteurs peuvent donc lire le feuillage de la même manière que les géologues lisent la roche.

Les endophytes vivent sans danger à l’intérieur des plantes et semblent entraîner la biominéralisation. Dans ce processus, les microbes transforment l’or dissous dans l’eau du sol en nanoparticules solides logées dans les tissus.

Parce que les microbes utilisent les fluides végétaux, ils peuvent transporter des signaux vers le haut. Les ions dissous se déplacent des racines à travers le xylème et dans les aiguilles, où les biofilms créent des sites de nucléation. Au fil du temps, les solides nanométriques s’accumulent. Bien que les quantités soient infimes, le motif est lisible, de sorte que les sapins deviennent des indicateurs biologiques des gradients géochimiques sous la surface.

La valeur par arbre est triviale (environ 0,02 centime d’euro d’or). Pourtant, le signal est significatif. Au lieu de chasser des pépites, les explorateurs peuvent suivre des motifs. Les feuilles échantillonnent une large empreinte, et parce que les arbres sont stationnaires, elles enregistrent discrètement la chimie des eaux souterraines au fil des saisons, ce qui permet des enquêtes à faible impact en utilisant des sapins comme biocapteurs passifs.