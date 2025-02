L'un des plus grands gisements d'or, d'une valeur de 78 milliards d'euros, a été découvert

Des chercheurs ont récemment découvert un incroyable gisement d’or, d’une valeur de 78 milliards d’euros. Une découverte exceptionnelle qui pourrait révolutionner l’industrie minière.

C’est une découverte incroyable qui a été faite en Chine. Dans le comté de Pingjiang, au coeur de la province du Hanan, des chercheurs ont trouvé un gisement d’or exceptionnel. Plus de 40 filons d’or ont été trouvés, révélant plus de 300 tonnes d’or sous la surface de la Terre, à environ 2 000 mètres de profondeur.

Crédit photo : iStock

En faisant cette découverte, les chercheurs ont ensuite entamé des forages plus profonds, jusqu’à 3 000 mètres sous terre. À cet endroit, les réserves totales d’or pourraient dépasser les 1 000 tonnes, soit huit fois le poids de la Statue de la Liberté, selon Geo. D’après les experts, un filon d’or trouvé à cet endroit contiendrait 138 grammes d’or par tonne de minéraux extraits, ce qui est très riche comparé aux autres mines dans le monde.

Une révolution dans l’industrie minière

Pour trouver ce trésor, les chercheurs ont eu recours à des technologies de pointe comme la modélisation géologique en 3D, qui leur a permis de faire une cartographie du territoire, et ainsi identifier les zones les plus riches en or. De cette façon, les experts ont trouvé un véritable trésor enfoui sous la surface de la Terre, ce qui révèle l’existence des richesses cachées dans les profondeurs de la Chine.

Crédit photo : iStock

Cette découverte va avoir un fort impact sur la province du Hunan, qui pourrait devenir une vraie puissance sur le marché mondial de l’or, et l’une des régions les plus importantes dans la production d’or en Chine. Ainsi, la région va connaître un développement économique local important, avec la création de nouveaux emplois dans l’extraction, le transport et le raffinage de l’or. En plus de cela, cette découverte pourrait avoir un impact dans le monde entier, notamment grâce aux technologies utilisées pour trouver l’or, ce qui pourrait annoncer un tournant dans l’industrie minière.

Comme le montre cette trouvaille, il est possible de trouver de l'or dans la terre. C'est le cas de cet homme qui a trouvé une roche étonnante, d'une valeur de 3,6 millions d'euros.