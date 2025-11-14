Un garçon de 2 ans se retrouve coincé dans un arbre à la crèche et meurt asphyxié

En Italie, un enfant âgé deux ans est mort étranglé alors qu’il s’amusait dans la cour de sa crèche. Un drame terrible qui provoque une très vive émotion dans tout le pays.

Une scène glaçante. Mercredi 12 novembre, Leonardo Ricci, un enfant de deux ans, a tragiquement perdu la vie dans une crèche située dans la ville de Soci, en Italie, rapporte Le Corriere della Serra.

Le petit garçon est mort d'asphyxie après avoir coincé son pull à capuche dans une branche.

Ce drame terrible est survenu dans la cour de récréation de l’établissement, entre 11 heures et 12 heures.

Les secouristes impuissants

Alors que le beau temps était au rendez-vous, le personnel a fait sortir les enfants sur la pelouse de la pépinière.

Le jeune Leonardo était en train de jouer avec ses copains lorsque le col de son sweat-shirt s’est accroché à la branche d’un arbre, le serrant au niveau de la gorge et l’empêchant de respirer.

La victime a rapidement été secourue par des employés de la crèche. Après avoir détaché l’enfant, ils ont alerté les secours.

À leur arrivée sur place, les secouristes ont découvert le bambin inanimé. Alors que son pronostic vital était engagé, ils ont tenté de le réanimer pendant plus d'une heure. Malheureusement, Leonardo Ricci n'a pas survécu.

« On ne peut pas mourir comme ça »

Selon nos confrères, les parents de la victime ont aussitôt été prévenus. Ces derniers vivent dans la région et sont décrits comme des personnes « ordinaires ». La disparition de Leonardo Ricci est un véritable choc pour la population italienne.

« On ne peut pas mourir comme ça, à seulement deux ans », a réagi la grande-tante du garçonnet.

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte, et une reconstitution a été réalisée dans le but de comprendre ce qu’il s’est passé. Au lendemain du drame, la crèche a été fermée. Celle-ci devrait rouvrir ses portes la semaine prochaine.

« Nous n’avons pas de mots pour apaiser la douleur insoutenable des parents et de la famille de l’enfant décédé ce matin »., a déclaré Koiné, la coopérative gestionnaire de la crèche.

Avant d’ajouter :