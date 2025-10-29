Cette mystérieuse rivière brûlante fait bouillir ses victimes vivantes et personne ne sait pourquoi

Au coeur de l’Amazonie se trouve la rivière Shanay-Timpishka qui est très dangereuse : d’une température de 100 degrés, elle fait bouillir tous les êtres vivants qui tombent dedans.

Au Pérou, dans la région centrale de Mayantuyacu, se trouve la rivière Shanay-Timpishka. Dans la langue indigène, ce nom signifie “bouillie par la chaleur du soleil”. Cette rivière porte également le surnom de “La Bomba”, et on comprend vite pourquoi. Ce cours d’eau pas comme les autres peut faire bouillir n’importe quel être vivant en seulement quelques secondes.

Contrairement aux sources chaudes que l’on peut trouver en Islande, comme le célèbre “Blue Lagoon”, cette rivière n’est pas chauffée par l’activité volcanique et il n’est pas possible de s’y baigner. En effet, sa température avoisinne les 100 degrés. Les animaux qui tombent dans l’eau sont cuits vivants, comme dans cette source du parc Yellowstone où un homme a été dissout par l’acide bouillant.

Crédit photo : Wikimedia Commons

Une rivière bouillante

Si un humain tombe dans la rivière, il souffrira de brûlure au troisième degré en quelques secondes. Le simple fait de respirer à côté du cours d’eau est dangereux puisqu’il est possible de sentir son nez et ses poumons brûler à chaque inspiration.

“Vous y plongez la main et vous verrez des brûlures du deuxième ou du troisième degré en quelques secondes. Les animaux qui tombent dans la rivière essaient de nager pour sortir, mais leur chair cuit sur l’os à cause de la chaleur intense. Ils perdent donc progressivement de l’énergie jusqu’à ce que l’eau chaude leur entre dans la bouche et qu’ils cuisent de l’intérieur”, a déclaré Andrés Ruzo, explorateur et géologue, au Sun.

Crédit photo : Shutterstock

Un mystère pour les scientifiques

Mais pourquoi une eau aussi chaude se trouve-t-elle à cet endroit ? Selon les scientifiques, cela ne peut pas être dû à l’activité volcanique puisque le seul volcan actif à proximité se trouve à plus de 700 kilomètres. Ainsi, les experts ne savent pas réellement pourquoi cette eau est aussi chaude.

Ce phénomène pourrait provenir de l’eau de pluie qui, en s’infiltrant dans les profondeurs de la terre via des failles, atteindrait la croûte terrestre et chaufferait avant de remonter à la surface rapidement, comme l’explique Futura Sciences. Pour les communautés amazoniennes qui vivent à proximité, cette rivière est devenue un lieu sacré. En plus de ce cours d’eau, il existe d’autres rivières bouillonnantes dans la région comme la “rivière Salée” et la “rivière Chaude”, toutes plus dangereuses les unes que les autres.