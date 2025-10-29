Cette mystérieuse rivière brûlante fait bouillir ses victimes vivantes et personne ne sait pourquoi

Par |

La rivière bouillante

Au coeur de l’Amazonie se trouve la rivière Shanay-Timpishka qui est très dangereuse : d’une température de 100 degrés, elle fait bouillir tous les êtres vivants qui tombent dedans.

Au Pérou, dans la région centrale de Mayantuyacu, se trouve la rivière Shanay-Timpishka. Dans la langue indigène, ce nom signifie “bouillie par la chaleur du soleil”. Cette rivière porte également le surnom de “La Bomba”, et on comprend vite pourquoi. Ce cours d’eau pas comme les autres peut faire bouillir n’importe quel être vivant en seulement quelques secondes.

Contrairement aux sources chaudes que l’on peut trouver en Islande, comme le célèbre “Blue Lagoon”, cette rivière n’est pas chauffée par l’activité volcanique et il n’est pas possible de s’y baigner. En effet, sa température avoisinne les 100 degrés. Les animaux qui tombent dans l’eau sont cuits vivants, comme dans cette source du parc Yellowstone où un homme a été dissout par l’acide bouillant.

La rivière bouillanteCrédit photo : Wikimedia Commons

Une rivière bouillante

Si un humain tombe dans la rivière, il souffrira de brûlure au troisième degré en quelques secondes. Le simple fait de respirer à côté du cours d’eau est dangereux puisqu’il est possible de sentir son nez et ses poumons brûler à chaque inspiration.

“Vous y plongez la main et vous verrez des brûlures du deuxième ou du troisième degré en quelques secondes. Les animaux qui tombent dans la rivière essaient de nager pour sortir, mais leur chair cuit sur l’os à cause de la chaleur intense. Ils perdent donc progressivement de l’énergie jusqu’à ce que l’eau chaude leur entre dans la bouche et qu’ils cuisent de l’intérieur”, a déclaré Andrés Ruzo, explorateur et géologue, au Sun.

La rivière bouillanteCrédit photo : Shutterstock

Un mystère pour les scientifiques

Mais pourquoi une eau aussi chaude se trouve-t-elle à cet endroit ? Selon les scientifiques, cela ne peut pas être dû à l’activité volcanique puisque le seul volcan actif à proximité se trouve à plus de 700 kilomètres. Ainsi, les experts ne savent pas réellement pourquoi cette eau est aussi chaude.

Ce phénomène pourrait provenir de l’eau de pluie qui, en s’infiltrant dans les profondeurs de la terre via des failles, atteindrait la croûte terrestre et chaufferait avant de remonter à la surface rapidement, comme l’explique Futura Sciences. Pour les communautés amazoniennes qui vivent à proximité, cette rivière est devenue un lieu sacré. En plus de ce cours d’eau, il existe d’autres rivières bouillonnantes dans la région comme la “rivière Salée” et la “rivière Chaude”, toutes plus dangereuses les unes que les autres.

Source : Futura Sciences
Suivez nous sur Google News
Chaleur

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
L'enfant décédé
Un petit garçon de 3 ans meurt de chaud dans une voiture, oublié par... une employée de la protection de l'enfance
Des ouvriers sur un chantier
Un ouvrier de 19 ans se fait ensevelir par du bitume brûlant à 200 degrés devant ses collègues impuissants
Un chien policier mort de chaud dans une voiture de patrouille, aux États-Unis
Un chien policier meurt de chaud après avoir été oublié dans une voiture en plein soleil par 39 °C
Une personne règle la température de la climatisation
Ne descendez jamais votre climatisation sous cette température précise
Un enfant dans une voiture
Elle laisse son bébé dans la voiture pour aller se faire des injections aux lèvres, il meurt à cause de la chaleur