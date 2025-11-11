Voici comment gagner jusqu'à 3 degrés chez vous facilement sans surchauffer votre maison

L’hiver arrive et toutes les astuces sont bonnes pour avoir chaud chez soi sans voir sa facture de chauffage exploser. En voici plusieurs qui devraient vous faire gagner 3 degrés supplémentaires tout en faisant des économies.

Le mois de novembre est bien entamé et les températures baissent de plus en plus. Aucun doute, l’hiver approche à grands pas et avec lui, l’envie de rallumer le chauffage. Cependant, de nombreux Français redoutent ce moment et préfèrent faire des économies.

Pour cela, il existe des astuces simples à mettre en place pour conserver la chaleur chez soi sans surchauffer sa maison. Vous pouvez par exemple installer des bouteilles d’eau près de vos radiateurs. D’autres astuces, une fois combinées, peuvent vous permettre de gagner jusqu’à 3 degrés supplémentaires, qui peuvent faire toute la différence dans une pièce. Le moyen idéal de se chauffer tout en faisant des économies.

Des rideaux épais

La première chose à faire est d’installer des rideaux épais chez vous pour éviter que l’air froid, qui passe par les fenêtres, ne s’immisce chez vous. Le Journal des Seniors conseille d’opter pour des rideaux isolants, doublés ou occultants. Le soir, quand il commence à faire froid, pensez à tirer les rideaux pour piéger la chaleur accumulée tout au long de la journée. Le matin, quand le soleil arrive, MesDépanneurs conseille de tout ouvrir pour faire chauffer naturellement votre pièce.

En suivant le même principe, pensez à installer des boudins de porte pour éviter les déperditions de chaleur. Installez également des tapis chez vous. Confortables et doux pour les pieds, ils vont également isoler le sol.

Si vous remarquez des fuites d’air chez vous, colmatez-les avec des joints, de la mousse isolante ou des bandes adhésives. Enfin, pensez à aérer votre maison même en hiver, mais jamais entre 8h et 10h du matin, et pendant 10 minutes par jour, pour garder un intérieur sain.