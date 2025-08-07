Le Marocain qui a allumé sa cigarette sur la tombe du Soldat inconnu va perdre son titre de séjour, Nathalie Arthaud crie au racisme

Par ·

Nathalie Arthaud (porte-parole de Lutte ouvrière) et l'homme ayant allumé une cigarette avec la flamme du Soldat inconnu.

Nathalie Arthaud (porte-parole de Lutte ouvrière) a vivement réagi après le retrait du titre de séjour de l'individu ayant allumé une cigarette avec la flamme du Soldat inconnu.

Le geste n'en finit plus de faire réagir !

Deux jours après la divulgation d'une vidéo, dans laquelle un sans-abri allumait sa cigarette avec la flamme brûlant sur la tombe du Soldat inconnu, à Paris, l'affaire continue de faire grand bruit. Chacun y allant de son petit commentaire. 

Sans-abri d'origine marocaine, le suspect - délinquant multi-récidiviste - s'est vu retirer son titre de séjour, qui courait jusqu'en octobre prochain. Une décision qui a provoqué la colère de la militante d'extrême gauche Nathalie Arthaud, laquelle n'a pas hésité à crier au racisme, s'en prenant directement au ministre de l'Intérieur.

Nathalie Arthaud (porte-parole de Lutte ouvrière)

Nathalie Arthaud s'en prend à Bruno Retailleau

Révoltée, la porte-parole du parti trotskiste Lutte ouvrière a en effet exprimé son courroux sur X et s'en est prise à Bruno Retailleau, accusant ce dernier d'être « raciste ».

« Le soldat inconnu était peut-être marocain ! Retailleau saute sur toutes les occasions pour jouer les matamores racistes. En 14, ses semblables ont envoyé des millions d'hommes à la boucherie mais ce qui l'offusque, c'est une cigarette allumée », peut-on lire ainsi sur un message publié par Nathalie Arthaud, ce mercredi 6 août, sur le réseau social.

Le « premier de Flic de France » n'a pour l'instant pas réagi à cette charge.

Pour rappel, en début de semaine, la vidéo de la profanation de cet individu, sans domicile fixe, avait fait scandale sur les réseaux sociaux. Sur les images, filmées par une touriste lettonne présente sur les lieux, l'homme se baissait sur la sépulture du Soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe, afin d'allumer une cigarette à l'aide de la flamme du souvenir.

De nombreux internautes, mais aussi plusieurs personnalités politiques, avaient été choqués par ce geste, dénonçant son caractère « irrespectueux » et « indigne ».

