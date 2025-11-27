Il est désormais interdit de fumer sur les pistes de ski, dans les remontées mécaniques et les files d'attente sous peine d'amende

Selon un arrêté publié le 27 juin 2025, il est désormais interdit de fumer dans les domaines skiables, c’est-à-dire sur les pistes de ski, dans les remontées mécaniques et les files d’attente. Une mesure qui s’applique dès cet hiver.

Quand vous faites du ski, vous avez l’habitude de prendre une petite pause pour fumer une cigarette sur les pistes ? Cela ne sera désormais plus possible. En effet, un arrêté publié le 27 juin 2025 interdit de fumer dans les domaines skiables, et cette mesure sera effective dès cet hiver. Il s’agit du même décret qui interdit de fumer sur les plages ainsi que dans les parcs et les jardins.

Crédit photo : iStock

Ainsi, il sera interdit de fumer sur les pistes de ski mais également dans les remontées mécaniques et dans les files d’attente. En effet, d'après 20 Minutes, le décret interdit de fumer dans “les espaces non couverts et aux abords des équipements sportifs, pendant leurs heures d’ouverture”.

Interdiction de fumer partout en France

Cette interdiction est déjà mise en place au domaine skiable des Gets, en Haute-Savoie, où il est interdit de fumer sur les pistes et les remontées mécaniques depuis 2022. C’est également le cas dans la station de Crest-Voland, en Savoie. Désormais, cette interdiction est généralisée à tous les domaines skiables de France.

Crédit photo : iStock

Comme le rapporte La Dépêche, pour sensibiliser les fumeurs, France Montagnes va proposer une grande campagne basée sur l’humour, en partageant des slogans comme “Clope de fin”, “Allongez votre espérance de ski”, “La vue vous coupe assez le souffle comme ça” ou encore “On vous tend des perches pour arrêter”. En plus de cela, les domaines skiables porteront tous la mention “Espace sans tabac”.

Une amende de 135 euros

L’objectif de cette nouvelle mesure est d’améliorer la santé publique tout en protégeant l’environnement. En effet, les pistes de ski sont généralement des lieux jonchés de déchets, ce qui pollue la planète.

En cas de non-respect de cette interdiction, les personnes qui fument dans les domaines skiables risqueront une amende de 135 euros. Cette dernière pourra s’élever à 375 euros en cas de majoration, voire 750 euros devant les tribunaux. Pour protéger votre santé, l’environnement et votre porte-monnaie, vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire.