Des journées à 50°c et des vents glacials : voici l'avenir terrifiant de la Terre (et des humains), selon des scientifiques

À quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de la planète et des humains ? Ces scientifiques ont fait des révélations alarmantes. Il fallait s’y attendre.

Avec le réchauffement climatique, la fonte des glaces, les changements de températures de certains pays du monde... des perturbations causées par l’Homme, l’avenir de la Terre s’annonce effrayant. Selon une étude menée par l’Université de Bristol et publiée dans Nature Geoscience fin 2023, l’avenir du monde s'avère être flippant.

D’après le rapport, les humains devront s’attendre à de nombreux changements, comme des températures extrêmes, avec une température moyenne de la Terre entre 40°c et 50°c par jour et des vents glacials quotidiens. Et cela sera couplé par une multitude d’éruptions volcaniques.



Crédit : IStock

Un vent destructeur de peau

L’étude indique que ces évènements seront "couplés aux variations tectoniques et géographiques du CO2 atmosphérique et à l'effet de continentalité accru des supercontinents, la Terre pourrait atteindre un point de bascule la rendant inhabitable pour la vie des mammifères". En clair, l’ensemble de ces évènements climatiques provoqueront la disparition de l’espèce humaine. Bonjour l’ambiance !

Parmi les constats les plus terrifiants obtenus par les scientifiques lors de leurs recherches, on note le refroidissement éolien (vent brutal) possible dans les prochaines années : “À des températures inférieures à moins 10 degrés Celsius, le vent briserait littéralement votre peau et vos os pour mourir dans un processus appelé nécrose ischémique. Effroyable”, précise les chercheurs.

Crédit : IStock

“Nous connaissons déjà aujourd'hui une chaleur extrême”

Bien que cela puisse faire flipper, les chercheurs l’assurent, cela pourrait se passer dans un avenir lointain : environ 250 millions d’années. Nous voilà donc rassurés. Malgré tout, l’avenir de l’humanité est en danger et celui de notre belle planète Terre aussi. Et c’est bien dommage. Les chercheurs alertent sur les récents changements climatiques constatés : "Alors que nous prévoyons une planète inhabitable dans 250 millions d'années, nous connaissons déjà aujourd'hui une chaleur extrême préjudiciable à la santé humaine. C'est pourquoi il est crucial d'atteindre le plus vite possible zéro émission nette."