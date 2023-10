50 degrés à Paris, ces habitants vont subir une situation cauchemardesque

Une scène pour le moins inhabituelle s’est produite dans la capitale ce vendredi 13 octobre. La Mairie de Paris a organisé un exercice grandeur nature pour se préparer aux chaleurs extrêmes.

Ce vendredi 13 novembre, la Mairie de Paris a organisé un exercice grandeur nature pour se préparer à faire face à un épisode de canicule extrême lié au réchauffement climatique. Baptisé «Paris sous 50 °C», ce scénario fictif s’est déroulé dans les 13e et 19e arrondissements de la capitale.

«Cet exercice s’appuie sur un scénario de canicule d’une longueur et d’une intensité inédite, avec un dôme de chaleur à 50°C», explique la Marie de Paris sur son site internet.

Crédit Photo : istock

Comme le précise 20 Minutes, entre 50 et 60 Parisiens ont participé à cette expérience inédite. Parmi eux, des élèves, des sapeurs-pompiers, des policiers, de résidents d’Ehpad, des bailleurs sociaux ou encore des fournisseurs d’énergie.

«Cet exercice permettra d’analyser les conséquences d’un tel événement sur la vie des habitants et tester la fluidité des décisions de la municipalité et de ses partenaires», précise la municipalité.

Avant d’ajouter : «Un retour d’expérience permettra d’en tirer des leçons et d’inscrire de nouvelles actions dans la stratégie de résilience de Paris, qui sera présentée en Conseil de Paris au printemps 2024».

À noter qu’un exercice de crise sur table aura lieu dans la salle de crise de la Ville de Paris le 17 octobre prochain.

Paris est la ville la plus mortelle d’Europe en cas de canicule

Selon une étude menée par Eurostat et Copernicus (deux organismes de surveillance du climat en Europe) et publiée par The Lancet Planet Health, la ville la plus dangereuse de France en cas de canicule serait Paris.

Comme nous l’indiquons dans cet article, pour mener à bien leurs recherches, les experts ont analysé «entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2019, les données de 854 villes européennes».

Crédit Photo : istock

Ils ont ensuite étudié des «relevés météo aux différents types d’infrastructures présents, en passant par les chiffres démographiques concernant les adultes de plus de 20 ans et les facteurs socioéconomiques, topographiques et environnementaux».