Réchauffement climatique : ce phénomène a aussi de nombreux avantages et voici lesquels

On entend beaucoup parler des conséquences néfastes du réchauffement climatique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles sont particulièrement nombreuses et dangereuses. Mais saviez-vous que ce phénomène, contre lequel il est difficile de lutter, présente également des avantages ?

Une réduction des dépenses liées au chauffage

Les météorologues annoncent des hivers de plus en plus chauds. Ainsi, nous serons amenés à moins solliciter nos moyens de chauffage. Dans ce cas, nous ferons des économies d’énergie. De ce changement résulte deux avantages : des factures énergétiques qui baissent et un impact moindre sur l’environnement.

Un transport maritime facilité

Si, même en hiver, les glaciers de la banquise finissent par fondre, les ports de l’océan Arctique et de la mer Baltique ne seront plus prisonniers des glaces. De nouvelles voies de navigation s’ouvriront alors et offriront des alternatives moins longues et moins coûteuses au transport maritime.

Une production agricole décuplée

Avec la hausse des températures liée au réchauffement climatique, on constate une plus grosse concentration de CO2 dans l’atmosphère. Il en résulte une accélération du métabolisme des plantes. Il en va de même pour le processus de photosynthèse qui se voit favorisé.

Et avec une croissance végétale décuplée, la productivité agricole pourrait augmenter.

Un autre avantage pour ce secteur : la fonte du permafrost. En effet, cette partie profonde du sol, gelée en permanence, pourrait dégeler avec la hausse des températures. Ainsi, de nouvelles zones seront accessibles aux activités agricoles. De plus, certaines plantes pourront être cultivées à des altitudes plus élevées.

Moins de pathologies liées au froid

Si vous faites partie des personnes qui craignent particulièrement le froid, le réchauffement climatique pourrait vous être bénéfique. En effet, vous en aurez fini avec les crevasses et les engelures qui rendent vos mains et vos pieds si douloureux en hiver.

Quant aux virus qui prolifèrent avec le froid, ils feront moins de malades. Outre ce gain de confort pour chacun d’entre nous, on peut observer les avantages de ces changements d’un point de vue plus général.

Si les pathologies liées au froid se font de plus en plus rares, toutes les dépenses liées à ces désagréments réduiront : de la consultation du médecin, à l’achat de médicaments en passant par les arrêts maladie et les hospitalisations.

Des avantages moindres comparés aux inconvénients

Ainsi, le réchauffement climatique s’accompagne de plusieurs avantages intéressants. Cependant, ces derniers sont beaucoup moins nombreux que les conséquences néfastes de ce phénomène qui inquiète tous les climatologues.

En outre, on remarque que si les humains peuvent en tirer des atouts, ce n’est pas le cas des animaux. Par ailleurs, on a déjà constaté que la hausse des températures impacte les populations de certaines espèces. Parmi elles : le koala qui périt en masse dans les incendies, l’ours blanc, le manchot empereur, le renne ou encore la panthère des neiges qui voient leur habitat disparaître.

Il y a tout de même un animal qui pourrait profiter du réchauffement climatique, c’est le moustique ! Malheureusement, le cycle de développement de ces insectes nuisibles ne fait qu’accélérer avec la hausse des températures. Non seulement les moustiques seront donc plus nombreux, mais aussi plus contagieux !