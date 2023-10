Greta Thunberg a été arrêtée à Londres lors d'une manifestation

La militante écologiste suédoise a été arrêtée en marge d’une conférence qui réunit actuellement les dirigeants de l’industrie pétro-gazière dans la capitale anglaise.

Greta Thunberg n’est plus à présenter. La jeune militante écologiste est à Londres ce mardi 17 octobre pour manifester contre l’industrie pétrolière. Les plus grands dirigeants sont réunis à l’hôtel InterContinental de Londres dans la cadre de la conférence Energy Intelligence Forum.

Face à cet événement, une manifestation de plusieurs personnes a été organisée devant l’hôtel dont les entrées étaient bloquées. « Les policiers ont demandé aux manifestants de quitter la route pour rejoindre le trottoir, ce qui leur permettrait de poursuivre leur manifestation sans enfreindre les conditions », indique les forces de l'ordre londonienne.

« Un certain nombre de manifestants ne l'ont pas fait et nous avons procédé à 14 autres arrestations pour violation de l'article 14 de la loi sur l'ordre public et une autre pour dommages criminels », poursuit encore le communiqué.

Une banderole déployée sur la façade de l’hôtel

Parmi les personnes interpellées se trouve Greta Thunberg, militante écologiste bien connue du public pour ses actions médiatiques. La jeune suédoise a été arrêtée en milieu de journée par deux policiers et a été emmenée dans un fourgon des forces de l’ordre.

« Le monde croule sous les énergies fossiles. Nos espoirs, nos rêves et nos vies sont emportés par un flot d'écoblanchiment et de mensonges », a lancé Greta Thunberg plus tôt dans la journée aux journalistes.

« Derrière ces portes closes [...] des politiciens sans carrure concluent des accords et des compromis avec les lobbyistes du secteur destructeur des combustibles fossiles », avait-elle encore scandé.

Les manifestants criaient à pleins poumons « Arrêtez le pétrole, arrêtez le gaz ». Puis, une banderole sur laquelle était inscrite « les poids lourds du pétrole doivent payer » a été déployée sur la façade de l’hôtel par des militants de Greenpeace.