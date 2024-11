Ton mantra de la semaine pour manifester tes rêves les plus fous ! - Semaine du 4 au 11 novembre, Signe par signe

Croyez-vous au pouvoir de manifestation ? Selon la physique quantique, ainsi que dans de nombreuses philosophies et spiritualités, il est attesté que ce que l’on pense influe directement sur notre réalité.Nous vous proposons donc un mantra et un conseil selon votre signe astrologique, afin de vous aider à incarner une bonne humeur et à manifester tout ce que vous souhaitez ! Si vous êtes prêt(e)s à manifester l’abondance, c’est par ici que ça se passe !

« Si je communique avec grâce et simplicité, les gens seront disposés à m’écouter. »

Le conseil : Pas besoin de forcer, ami(e)s Bélier ! Pour vous faire entendre, votre charisme couplé à votre calme suffira. ;)

« Plus j’honore ma lumière intérieure, plus je brille. Je choisis de rayonner. »

Le conseil : La chance est avec vous, ami(e)s Taureau, alors autorisez-vous à rayonner et vous verrez le succès arriver !

« Ma productivité dépend de mon inspiration. Quand je me concentre sur ce qui m’amène de la joie, ma tâche devient une action sans effort. »

Le conseil : Faites tout ce que vous entreprenez avec passion, et tout ira tout seul. Essayez, vous verrez. ;)

« Cette semaine, je choisis consciemment de penser positivement, d’être dans la compassion, d’être dans l’action. Cela me procure joie et sérénité. »

Le conseil : On manifeste ce que l’on pense, alors choisissez de concentrer vos pensées sur le positif. Vous en retirerez plus de bienfaits que vous ne le pensez… Si, si, essayez. ;)

« La compassion est ma boussole. J’ouvre mon cœur à l’expérience des autres. »

Le conseil : Ce n’est pas en étant égocentrique qu’on évolue. On a aussi beaucoup à apprendre des autres, ne vous en déplaise, cher(e)s ami(e)s Lion. Ouvrez votre grand cœur…

« Le temps n’a pas de limites quand je suis inspiré(e). »

Le conseil : Vous qui êtes parfois un peu control freak, on vous connaît, cher(e)s ami(e)s. Accordez du temps à vos passions, cela ne sera pas une perte de temps. Si, si, promis !

« Tout ce que j’aime est bien plus important que ce dont j’ai peur. »

Le conseil : Des peurs, on en a tous, ami(e)s Balance. En choisissant l’amour et la beauté, vous chassez les peurs et vous vous épanouissez !

« Mon pouvoir réside dans ma présence paisible. »

Le conseil : N’attendez pas que la paix arrive, soyez la paix, et elle arrivera naturellement partout où vous la mettrez.

« Je m'engage à faire ressortir ma grandeur. Je ne jouerai plus petit. »

Le conseil : Osez ! Vous avez tous les potentiels en vous pour faire du grand.

« Mon désir sincère de servir ouvre la voie à la réalisation de mon objectif. »

Le conseil : Pour avancer, j’œuvre dans la joie et dans le respect de moi-même et des autres.

« J’accueille les relations saines et positives. »

Le conseil : Ne dit-on pas « Dis-moi qui tu côtoies, je te dirai qui tu es ? » Entourez-vous de relations saines plutôt que de relations toxiques. C’est une des clés du succès !

« Ma gentillesse est un cadeau pour l’humanité. »

Le conseil : Faites preuve de gentillesse gratuite, cela vous fera beaucoup de bien, vous qui êtes si généreux… Et même si vous ne le faites pas pour ça, n'oubliez pas qu'on attire et on reçoit ce qu’on insuffle. ;)