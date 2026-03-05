L'Écosse adopte la «crémation par l'eau», une méthode eco-friendly qui fait bouillir le corps du défunt à 150°C

Par |

Une femme qui disperse des cendres dans un lac

L'Écosse est devenue le premier pays du Royaume-Uni où la crémation par l’eau est désormais légale. Une pratique présentée comme plus respectueuse de l’environnement.

Une avancée majeure pour le secteur funéraire écossais.

Ce lundi 2 mars, l’Écosse a donné son feu vert à la crémation à l’eau, après un vote du Parlement.

Selon le journal britannique The Guardian, il s’agit du « plus grand changement dans la réglementation funéraire depuis l’autorisation de la crémation en 1902 ».

Urne funéraire Crédit Photo : iStock

Une nouvelle option écologique

La crémation à l’eau, également appelée « aquamation » ou « crémation verte », est déjà pratiquée dans plusieurs pays, dont les États-Unis, la République d’Irlande et le Canada, souligne la BBC.

Comment ça marche ? Ce procédé consiste à « immerger le corps dans un mélange d’hydroxyde de potassium et d’eau chauffée à 150°C pendant 90 minutes », détaille le site d’information.

Les tissus corporels se dissolvent, ne laissant que les os. Ceux-ci sont ensuite rincés, séchés et réduits en poudre. Les restes sont remis aux proches, comme les cendres après une crémation classique.

Equipements d’hydrolyseCrédit Photo : Getty Images

La suite après cette vidéo

Selon Jenni Minto, ministre de la Santé publique écossaise, l’aquamation offre « une alternative respectueuse de l’environnement ». Et pour cause : celle-ci ne nécessite pas de cercueil, limite les émissions de CO₂ et consomme moins d’énergie.

À titre de comparaison, une crémation classique produit environ 320 kilos de dioxyde de carbone, contre près de sept fois moins pour l’hydrolyse alcaline, nous apprend la BBC.

Par ailleurs, l’eau utilisée peut être traitée normalement par les réseaux d’assainissement, comme pour les fluides d’embaumement.

Une alternative respectueuse

Outre son aspect écologique, la crémation verte sera « soumise au mêmes garanties et exigences réglementaires que les méthodes existantes, offrant aux familles l’assurance que leurs proches sont traités avec soin, dignité et respect », assure la ministre.

Comme le précisent nos confrères britanniques, la crémation par l’eau devrait commencer cet été en Écosse.

En attendant, le pays prévoit d’installer des équipements d’hydrolyse, ce qui nécessitera un permis de construire et l’approbation de Scottish Water, l’organisme public chargé de la distribution d’eau et de l’assainissement en Écosse.

Equipements d’hydrolyseCrédit Photo : Kindly Earth

L’entreprise britannique Kindly Earth, détentrice des droits exclusifs de fabrication d’équipements d’hydrolyse au Royaume-Uni, affirme être en discussion avec plusieurs organisations écossaises depuis plusieurs années.

La directrice générale, Helen Chandler, a précisé qu’elle ne s'attendait pas à ce que l'hydrolyse devienne la norme funéraire, mais que son arrivée offrirait une option différente aux familles endeuillées.

Suivez nous sur Google News
Écosse

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Un homme fou poursuit un policier avec une tronçonneuse en marche
« J'ai cru qu'il allait me couper la tête » : une vidéo insensée montre un maniaque poursuivant un policier avec une tronçonneuse
&Icirc;le de Shuna en &Eacute;cosse
Cette île écossaise, dotée d’un château, est à vendre pour 6 millions d’euros
77 baleines-pilotes sont mortes échouées sur une plage en Écosse et personne ne sait pourquoi
77 baleines-pilotes sont mortes échouées sur une plage en Écosse et personne ne sait pourquoi
À cause des touristes, le cerf le plus célèbre d’Écosse a dû être euthanasié
À cause des touristes, le cerf le plus célèbre d’Écosse a dû être euthanasié
Les 5 lieux inoubliables à découvrir en Écosse
Les 5 lieux inoubliables à découvrir en Écosse