« J'ai cru qu'il allait me couper la tête » : une vidéo insensée montre un maniaque poursuivant un policier avec une tronçonneuse

En Écosse, un policier a eu la frayeur de sa vie lorsqu’un chauffard, venu percuter son véhicule, est sorti du sien avec une tronçonneuse en marche. Une scène terrifiante filmée par des riverains.

Les faits remontent au mois de mai 2024, à Renfrewshire, en Ecosse, mais ils refont aujourd’hui surface à la suite de la diffusion d’images prises par des caméras de vidéosurveillance et qui viennent d'être relayées dans les médias.

Ce jour-là, l’agent Gary Cowan est dans son véhicule de fonction lorsqu’un chauffard vient le percuter violemment. La chauffard en question s’appelle Lirindon Kastrati, un ressortissant albanais âgé de 32 ans, et cette collision n’était pas accidentelle. L’homme poursuit dans sa fuite en avant et sort de son véhicule avec une tronçonneuse en marche, avec laquelle il menace directement le policier.

Des images terrifiantes de vidéosurveillance le montrent en train de poursuivre le policier au milieu de la route tout en menaçant de le massacrer et en déclarant qu'il voulait que ces scènes horribles soient diffusées par les médias.

L’accusé prend 10 ans de prison

Le policier a déclaré dans son témoignage qu'il était « terrifié » et convaincu que Kastrati allait « lui scier les bras et lui couper la tête ».

« J'entendais le bruit de la tronçonneuse. Je me suis dit que si je ne m'éloignais pas, il allait me tuer »

Le tueur en puissance, devenu fou, a finalement posé l'outil électrique terrifiant sur le sol, avant d'être aspergé de spray au poivre et arrêté. Il a été reconnu coupable l'année dernière d'avoir tenté d'assassiner l'officier et a été condamné, ce mardi 20 janvier, à 10 ans de prison.

Selon le juge, l’agent de police doit sa survie grâce à ses qualités athlétiques, qui lui ont permis de fuir l’agresseur.

Après l'annonce é de sa sentence, l’accusé a perdu son sang-froid, frappant sur le banc des accusés et criant en albanais au juge, selon la BBC. Il s'est ensuite mis à hurler en anglais, traitant bizarrement le juge de « putain de terroriste ».