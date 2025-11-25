Une femme de 65 ans se réveille dans son cercueil quelques instants avant son incinération

En Thaïlande, une sexagénaire s’est réveillée in extremis dans son cercueil, quelques minutes avant… sa crémation.

Une scène à peine croyable. Cette histoire a commencé ce dimanche 24 novembre lorsque Chonthirot, une Thaïlandaise de 65 ans, a été déclarée morte par son frère cadet, à son domicile de Phitsanulok, rapportent plusieurs médias, dont People.

La sexagénaire aurait cessé de respirer dans son sommeil après avoir été alitée pendant deux ans.

Persuadé que sa sœur était morte, l’homme, prénommé Mongkol, a placé son corps dans un cercueil et parcouru 480 kilomètres jusqu'à un hôpital de Bangkok.

La « défunte » voulait donner ses organes

Sur place, il a indiqué au personnel hospitalier que sa sœur avait exprimé le souhait de faire don de ses organes. Cependant, l'établissement a refusé, car la femme ne possédait pas de certificat de décès officiel.

Face à cette situation, Mongkol s’est rendu au temple bouddhiste de Wat Rat Prakhong Tham, qui propose un service de crémation gratuit.

Mais faute de document, il s'est vu refuser l'accès une fois de plus. Le responsable du sanctuaire a alors donné des instructions au frère pour obtenir un certificat de décès afin de démarrer les rites funéraires.

C’est dans ce contexte que l’improbable s’est produit.

Elle se réveille quelques minutes avant d’être incinérée

Alors qu’il était sur le point de déplacer le cercueil dans la salle pour la courte cérémonie précédant l’incinération, un employé de 27 ans a entendu des coups et des cris provenant du coffret en bois, détaille le Daily Mail.

« J’ai soulevé le tissu qui la recouvrait et je suis resté figé en voyant qu’elle bougeait encore. Elle était consciente, respirait faiblement et hochait la tête, mais elle était incapable de parler », a-t-il expliqué.

« J’étais stupéfait, car je n’avais jamais vécu une chose pareille auparavant ».

« J’ai failli m’évanouir »

À la suite de cette découverte, c’est une Chonthirot bien vivante qui a été transportée à l’hôpital de Bang Yai.

« J’étais choqué, surpris et heureux que ma sœur soit encore en vie. J’ai failli m’évanouir de surprise. C’est un miracle qu’elle se soit réveillée », a confié son frère Mongkol.

De son côté, l’abbé du temple a décidé de financer les frais médicaux de la patiente. Une chose est sûre : la rescapée l’a échappé belle.

Un cas similaire a eu lieu en Inde en février 2024. Une femme de 52 ans s’est réveillée dans son cercueil quelques minutes avant d'être incinérée.