Le Brésil suffoque sous la chaleur avec 62,3 degrés ressentis à Rio de Janeiro

Les conséquences du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles : ce week-end, des records de chaleur ont été enregistrés à Rio de Janeiro avec 62,3 degrés ressentis.

Le changement climatique entraîne une hausse des températures sans précédent et les conséquences du réchauffement sont déjà visibles.

Ce week-end, une vague de chaleur s’est abattue sur le Brésil et plusieurs records de températures ont été battus sur le territoire. Selon l’Institut national de météorologie (INMET), 34,3 degrés ont été enregistrés à Sao Paulo ce vendredi 15 mars tandis qu’on a vu le mercure monter jusqu’à 40 degrés à Rio de Janeiro.

62,3 degrés ressentis

Si le mercure était très élevé à Rio de Janeiro, la température ressentie était encore pire puisque ce dimanche 17 mars, 62,3 degrés ont été enregistrés à Guaratiba, un quartier populaire situé à l’ouest de la ville.

“On calcule le ressenti à partir de quatre informations : la température sous abri, le taux d’humidité, le vent et la durée d’ensoleillement. Là-bas, les températures étaient très élevées, avec une absence de vent, un taux d’humidité élevé, donc le ressenti était étouffant. Il s’agit d’un symptôme supplémentaire du changement climatique qui est en train de se dérouler”, a affirmé Ange Noiret, météorologiste à TF1.

Pour tenter tant bien que mal de se rafraîchir, les habitants étaient nombreux à se rassembler sur les plages brésiliennes, noires de monde.

“Nous essayons de nous protéger, d’aller dans un endroit plus ouvert, avec la mer, mais il faut faire quelque chose, a confié une habitante. J’ai très peur que cela empire car la population augmente beaucoup et la déforestation est très importante en raison de l’augmentation du nombre de logements.”

En plus de la chaleur insoutenable, les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents au Brésil. Si les températures doivent baisser progressivement dès ce lundi 18 mars, elles devraient rester élevées pour la saison. Pour cette raison, il est recommandé d’éviter de rester au soleil trop longtemps et de bien s’hydrater.